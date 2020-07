Suivez au jour le jour les chiffres de l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique

Depuis mi-juillet, le nombre de cas de coronavirus recommence à augmenter sensiblement dans notre pays, laissant planer l'ombre d'une seconde vague. Afin de mieux comprendre l’évolution de l’épidémie en temps de post-déconfinement, et avoir une vision plus claire sur la situation en Belgique, cette série de graphiques interactifs* présente les principales statistiques du covid-19, de la manière la plus simple et précise possible. La démarche choisie est, pour la majorité des graphes, de présenter les chiffres depuis le 8 juin, date de la troisième phase de déconfinement, et ensuite de placer en parallèle les chiffres globaux, récoltés depuis le 1er mars 2020. Ce zoom sur les données, depuis le moment où l’épidémie s’est calmée, permet de mieux visualiser, de mieux analyser les caractéristiques de cette possible résurgence du virus. Pratiquement, il suffit de cliquer sur les flèches de navigation situées au-dessus des graphiques pour passer d’une vue à l’autre. En lien direct avec la base de données Sciensano, ces graphiques sont automatiquement mis à jour, et s’adapteront donc rapidement à une évolution des données (Sciensano met à jour ses données au moins une fois par jour). Note importante : Sciensano donne un délai de 3 à 5 jours pour que les données soient considérées comme consolidées, c’est-à-dire (quasi-)complètes (deux jours pour les hospitalisations).

Ces graphiques donnent donc un aperçu de la situation épidémiologique d’il y a 2 – 5 jours. Les graphiques peuvent ne pas s'afficher sur mobile, nous conseillons alors d'ouvrir l'article dans le navigateur de votre smartphone en cliquant sur ce lien

*Sur mobile, les graphiques peuvent mettre un petit temps (une dizaine de secondes) à charger.

La Flandre toujours la plus touchée Tout au long de l’épidémie, c’est la Flandre qui a compté le plus de cas, une situation en partie expliquée par sa population et sa densité plus importantes, par rapport à la Wallonie ou Bruxelles. Le rebond estival suit cette même logique, la province d’Anvers subissant la hausse la plus importante parmi les provinces belges, et la Ville d'Anvers constituant le principal foyer belge, se dirigeant apparemment vers une deuxième vague importante.

Zoom sur la Ville d'Anvers

Une hausse limitée en Wallonie et à Bruxelles En Wallonie et à Bruxelles, on ne constate pas de hausses trop fortes des cas (exceptés dans certaines communes, comme Aubange, où des foyers très localisés sont apparus). Mais en zoomant sur les chiffres au niveau provincial, on remarque un frémissement du côté du Hainaut et des provinces de Liège et Namur, à tenir attentivement à l'oeil.

Incertitudes autour des hospitalisations Au niveau des hospitalisations, une certaine hausse est constatée depuis le 18 juillet, également du côté des admissions en soins intensifs. Cette hausse doit être confirmée via la consolidation des chiffres, et les statistiques des prochains jours.

Les 20-39 ans les plus touchés Une des caractéristiques de ce rebond estival de l’épidémie est que les tranches d’âge les plus touchées sont les 20-39 ans, alors que la première vague de l’épidémie avait surtout touché les personnes âgées, à cause notamment de la situation longtemps chaotique dans les homes. Ce rebond estival, où beaucoup des cas sont pour l’instant asymptomatiques ou peu sévères, reflète donc la reprise économique et festive du pays.

Des capacités de testing stables Depuis début juin, le nombre de test est resté plutôt stable, tournant autour des 10.000 tests journaliers (si l’on ne tient pas compte des week-ends, où le nombre de tests est toujours sensiblement plus bas). La capacité de testing est cependant bien plus importante que lors du début de la première vague : la proportion de malades effectivement diagnostiqués est donc plus importante cet été qu’elle ne l’était au printemps dernier, ce qui permet d’affirmer que l’estimation de l’évolution de l’épidémie est bien plus précise actuellement.