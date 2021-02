Suite à des stéréotypes racistes, "Aladdin", "Le livre de la Jungle" ou "Dumbo" sont réservés aux adultes sur Disney +

Sur sa plateforme de vidéos à la demande, Disney interdit depuis le 20 janvier certaines de ses œuvres, jugées racistes, aux comptes renseignés comme étant des enfants.

Seuls les profils adultes peuvent visionner l’entièreté du catalogue de Disney +, les profils enfants n’ont plus accès à certains contenus qui étaient jugés comme problématique et déjà encadrés comme racistes ou sexistes.

Depuis l’automne dernier sur certains films prévenait que le contenu incluait "des représentations négatives et/ou des mauvais traitements à l’égard des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient erronés à l’époque et le sont encore aujourd’hui."

L’avertissement apposé aux enfants (et toujours aux adultes) a été remplacé par une décision qui semble plus radicale d’apparence mais se veut plus éducative en créant une discussion entre les parents et leurs enfants. "Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et déclencher une conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif", explique les mythiques studios américains.