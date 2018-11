Suisse: faut-il écorner les vaches? Référendum ce dimanche

Les électeurs suisses votaient dimanche par référendum pour encourager ou non les éleveurs à sauvegarder les cornes de leurs vaches au nom du bien-être animal.

L'initiative populaire dite "pour la dignité des animaux de rente agricole" prévoit, si elle est acceptée, d'accorder des subventions supplémentaires aux éleveurs qui refuseraient d'écorner leur bétail.

La démarche a été initiée par un militant de la cause animale, Armin Capaul, installé dans une petite vallée proche de Moutier, au cœur du Jura suisse.

Après des démarches infructueuses auprès des autorités fédérales, il a décidé d'enclencher une "initiative" en essayant de collecter au moins 100.000 signatures dans un délai de 18 mois, comme le permet la loi helvétique sur la démocratie directe.

Armin Capaul est parvenu à recueillir 119.626 signatures, permettant ainsi l'organisation d'un référendum.

Adapter les étables aux vaches et non le contraire

Son initiative vise à réclamer des subventions pour les agriculteurs pour "adapter les étables aux vaches" et non le contraire, avec l'objectif de garantir leur sécurité et celle de l'éleveur.

Le gouvernement suisse (Conseil fédéral) s'est prononcé contre cette initiative, expliquant dans un communiqué qu'il "refuse d’octroyer des contributions spécifiques, car il n’existe aucune étude qui affirme que le bien-être des vaches ou des chèvres sans cornes est entravé démesurément".

D'après une enquête du groupe de médias suisse Tamedia, l'initiative serait perdante à 52% (contre 45% en faveur du oui), tandis que pour l'institut gfs.bern, le oui et le non seraient au coude-à-coude (49% en faveur du oui, contre 46% pour le non).