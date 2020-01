Suicide d'une adolescente du collège de Basse-Wavre : une classe entière auditionnée, sans l'accord des parents

Toute une classe de deuxième secondaire a été auditionnée suite au suicide d’une adolescente de 13 ans, dans la nuit du 12 au 13 janvier à son domicile. Les parents n’ont été prévenus que dans un deuxième temps, après l’audition de leurs enfants. Plusieurs d’entre eux s’insurgent.

Mardi matin, vers 9h30, la sous-directrice du Collège de Basse-Wavre entre dans une classe de deuxième secondaire, accompagnée d’un policier. Les élèves sont priés de les suivre. Ils sont emmenés au commissariat pour audition. Sur place, les adolescents sont accueillis cordialement par les policiers et encadrés par des psychologues, mais l’usage du téléphone portable leur est interdit. Impossible donc pour eux d’avertir leurs parents.

Cette classe, c’était celle de Maeva, une jeune fille qui s’est suicidée il y a 15 jours à son domicile. Les enquêteurs souhaitent glaner des informations sur le comportement de l’adolescente avant son acte ; ainsi que toute autre information qui pourrait aider à infirmer ou confirmer la piste d’un geste commis suite à un harcèlement. Après cet interrogatoire de deux heures environ, les élèves sont ramenés à l’école… sur le coup de 12h20.

"On n’a pas ménagé nos enfants"

A leur arrivée à l’école, les élèves appellent leurs parents pour leur expliquer la situation. Certains d’entre eux relativisent : "la justice fait son travail"; d’autres dénoncent une pratique inacceptable. "On nous aurait demandé s’il était possible d’auditionner nos enfants dans le cadre de l’enquête, nous aurions évidemment accepté, confie une maman d’élève. Sauf qu’ici, on est mis devant le fait accompli. L’histoire est sensible, et même si nos enfants ont bien été traités, on ne les a pas ménagés."

Juste après l'audition des élèves, l’école avait envoyé une lettre aux parents, tentant de répondre à leur inquiétude en ces termes : "Suite à l’apostille du substitut du procureur du roi demandant un devoir d’enquête dans le cadre du décès de Maeva, nous avons dû accepter que vos enfants suivent les inspecteurs de police au poste de police de Wavre ce mardi 28 janvier en matinée. Il y est indiqué que la volonté du substitut est que tous les jeunes ayant fréquenté la même classe que Maeva soient entendus simultanément."

"La loi ne nous impose pas d’avertir les parents"

"Légalement, nous n’avons pas besoin d’avoir l’accord des parents pour auditionner des mineurs, réagit le substitut du procureur du roi du Brabant wallon, Marc Rézette. Les interrogatoires sont pris en charge par des enquêteurs spécialisés dans les auditions de mineurs. Dans cette affaire, il n’y a rien eu d’inhabituel dans notre chef. Dans ce type d’enquête, je pense qu’il est nécessaire de travailler avec les enfants, en limitant au maximum le nombre d’interférences." Selon l'avocat de certains parents, les enfants auraient toutefois dû être auditionnés en présence d'un avocat.

Les élèves ont été auditionnés dans le cadre d’une enquête de "contextualisation" à titre de témoins. Ils ont notamment été questionnés sur le comportement de leur camarade de classe avant son acte, et sur ses habitudes sur les réseaux sociaux. Le but est d’établir les circonstances qui entourent le suicide de Maeva. L’enquête est toujours en cours.