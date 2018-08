Succès grandissant pour Interrail : l'Europe à portée de train

Interrail, c'est un ticket de train qui vous permet de voyager dans toute l'Europe à un prix intéressant, surtout si vous avez 27 ans ou moins. La commission européenne a offert des tickets à 15.000 jeunes qui fêtaient leurs 18 ans cet été, de quoi encourager la découverte et le sentiment européen. La formule existe depuis 1972 et connaît un succès grandissant. 30 pays, 250 000 km de voie ferrée Sur un quai de la gare de Bruxelles-Central, nous rencontrons Roman Merten et Béla Arslan. Ces deux jeunes Allemands originaires de Duisbourg entament chez nous le début d'un grand périple. "On a déjà passé 3 heures dans le train", explique Béla, "ce n'était pas très long mais ça semblait long parce qu'il faisait très chaud". "C'est aussi assez difficile avec les sacs", ajoute Roman, "c'est notre premier jour et c'est très lourd". Pas de quoi démotiver ces étudiants de 19 et 20 ans qui ont tout de même un sentiment assez fou. Pendant un mois, ils vont voyager dans toute l'Europe grâce à leur ticket Interrail. Un pass qui leur permet de circuler dans 30 pays d'Europe sur près de 250.000 km de voie ferrée.

Un voyage en toute liberté La formule est surtout avantageuse pour ceux qui ont 27 ans ou moins. Ils peuvent voyager entre 5 jours et 1 mois pour un prix allant de 208 à 510 euros selon la formule. Sur la Grand-Place de Bruxelles, Roman et Béla sont ravis par le début de leur voyage. Leur souhait : prendre le temps de visiter l'Europe en toute liberté. L'avion n'était donc pas une option. "Je pense que quand on prend l'avion, on ne voit pas beaucoup de choses", précise Béla, "avec le train on peut se dire ok, je m'arrête ici et je descends pour voir la ville ou la nature". "Ça permet de ne pas se limiter aux grandes villes, et de découvrir aussi le pays et les gens qui y vivent", précise Roman.

250 000 voyageurs par an Comme eux, près de 250 000 personnes achètent un ticket Interrail chaque année. En Belgique, ils étaient 5.000 l'an dernier. Un succès grandissant depuis la création de ce pass ferroviaire il y a plus de 40 ans. "Il y a évidemment l'idée européenne qui s'est élargie comme l'Europe elle-même", explique Martine Maelschalck, directrice de la communication stratégique de la SNCB, "Au début d'Interrail en 1972 on avait 21 pays maintenant on en a 30. Tous les pays d'Europe de l'Est se sont ajoutés et ça fait des destinations intéressantes notamment à visiter par train comme on est relativement loin".

Aventure et paysages Voyager en train, c'est aussi partir à l'aventure. Elise a 24 ans et vient de finir des études de publicité. Avant de se lancer dans la vie active, la jeune femme originaire de Charleroi a choisi de découvrir l'Europe en train. Allemagne, Autriche, Slovénie: autant de destinations qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Contactée par skype depuis son auberge de jeunesse slovène, elle nous explique : "Là quand j'y pense, ça fait une semaine et j'ai déjà fait 3 pays différents en l'espace de 6 jours et j'aurais pu faire plus! C'est pratique et puis ça permet aussi de voir des paysages. En Autriche, notamment, pour aller à Hallstatt il y a de magnifique paysages".

Pas pour tout le monde Si le pass convient aux voyageurs solitaires, il n'en va pas toujours de même pour les grands groupes. Sophie Hanquin revient d'un camp scout entre république tchèque et Slovénie. Quatorze pionniers et leurs chefs de Berchem-St-Agathe ont voyagé en Interrail, mais ils n'avaient pas prévu les coûts supplémentaires. "On devait tout réserver et par réservation, c'était 3,50 euros par personne", précise la cheffe scout, "il y avait aussi les frais d'envoi de billets. Ça faisait quand même beaucoup de frais supplémentaires alors qu'au final si on prenait juste les billets de trains séparément, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher, en tout cas dans ces pays-là".

Découvrir l'Europe Pour ceux qui voyagent beaucoup comme Béla et Roman, la formule reste tout de même avantageuse et permet de faire de grandes découvertes, ou de petites comme Manneken Pis qui surprend les jeunes Allemands par sa taille réduite. Depuis 1972, 10 millions de personnes ont voyagé en Europe avec Interrail.