Succès du vaccin contre la grippe : les pharmaciens ont vendu 10% de doses en plus

Au 15 novembre, 1.716.370 vaccins contre la grippe avaient déjà été dispensés dans les pharmacies belges, sur prescription du médecin ou du pharmacien, contre 1.554.259 à la même date l’an dernier. "C’est surtout un chiffre encourageant étant donné que l’épidémie de grippe pourrait être intense cette année et que nos services de soins sont déjà épuisés par la Covd-19 " , écrit l’organisation.

Les pharmaciens ont déjà dispensé près de 1,72 million de vaccins contre la grippe aux personnes désireuses de se faire vacciner, soit 10% en plus que l’an dernier à la même date, rapporte mardi l’Association pharmaceutique belge (APB). Au total, 3,78 millions de vaccins antigrippaux ont été prévus cette année dans le pays. C’est 840.000 de plus que l’an dernier.

Depuis le 1er octobre, il est encore plus simple de se faire vacciner contre la grippe : en allant chercher le vaccin chez le pharmacien, sans ordonnance médicale, ce qui a été le cas pour 44% des doses dispensées. Il n’y a ensuite plus qu’à se rendre chez le médecin pour se faire vacciner.

En Flandre, 1.164.047 vaccins ont été distribués en pharmacie. En Wallonie et à Bruxelles, respectivement 454.424 et 97.899. En Europe, la saison grippale ne commence généralement qu’en décembre. Mais selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’épidémie a déjà fait son apparition en Croatie, ce qui est particulièrement tôt.

L’ECDC craint une saison grippale intense. Combinée à la pandémie de Covid-19 qui fait toujours rage, elle pourrait lourdement toucher les personnes présentant un risque élevé de complications et représenter une charge supplémentaire pour le système de santé.