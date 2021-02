Succès des SUV: "Interdire leur publicité ne va pas empêcher de les acheter"

Malgré leur mauvaise image, ils se vendent comme des petits pains. Les SUV représentent 40% des voitures neuves vendues en Belgique aujourd'hui. Accusés d'être plus dangereux et polluants, ces véhicules devraient, selon leurs détracteurs, être bannis des grandes villes ou au moins être privés de publicité. Pour en parler sur le plateau de CQFD, deux invités: Xavier Jadoul, membre de l’association StopSUV et Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur automobile.

Il y a SUV et SUV

Xavier Jadoul dénonce la surreprésentation des SUV dans les publicités: "il faut cibler le secteur automobile et l'industrie publicitaire plus que le consommateur", estime-t-il. Olivier Duquesne rappelle que les SUV représentent une famille de véhicules très larges: "entre les modèles compactes et les grands modèles, en passant par les SUV électriques".

"C'est le succès de deux ou trois modèles de marques de luxe qui a lancé la mode chez les autres constructeurs", explique-il, "parce qu'au niveau mondial, il y a une demande [...] Plusieurs modèles jouent aussi à mi-chemin entre berline et SUV ou entre break et SUV. On argumente parfois plus sur le fait que ça ressemble à un SUV alors qu'il s'agit surtout d'une voiture un peu surélevée".

Une augmentation constante du rapport masse-puissance

"L'idée est de dénoncer la tendance du secteur automobile à construire des voitures plus lourdes et plus puissantes", poursuit Xavier Jadoul, "car on remarque que depuis 10 ans, il y a une augmentation constante du rapport masse-puissance du véhicule". Des voitures sur lesquelles les constructeurs font donc plus de marge? "Les marges du SUV sont d'abord liées à sa déclinaison d'un modèle déjà existant", répond Olivier Duquesne.

"Les constructeurs ont aussi été sommés de construire des voitures plus sûres, qui polluent moins. Ca peut paraître paradoxal mais on doit ajouter des technologies pour améliorer le rendement d'un moteur, et si vous améliorez le rendement d'un moteur, il est forcément plus puissant. A côté de cela, le poids augmente car vous devez ajouter des protections et équipements de sécurité obligatoires, etc. Tout ce qu'on doit ajouter par obligation ou pour attirer le client, ça pèse".

25% d’énergie consommée en plus

"Il suffit de comparer des pneus de différents véhicules pour se rendre compte que ce n'est pas juste les gadgets technologiques qui provoquent l'augmentation de la masse des véhicules", réagit Xavier Jadoul. "Ce qu'on sait trop peu aussi, c'est que 30 à 40% de la pollution d'un véhicule est due à l'usure des pneus, des freins et de l'asphalte. Plus le véhicule est lourd, plus il va polluer".