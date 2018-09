Succès de librairie pour Mijn Strijd, la version néerlandophone de Mein Kampf

Un livre est en tête des ventes dans les librairies de Flandre et des Pays-Bas : "Mijn Strijd", plus connu sous le titre de "Mein Kampf", le pamphlet politique rédigé par Hitler en 1924.

Depuis sa sortie le 5 septembre dernier, près de 15.000 exemplaires ont été vendus aux Pays-Bas et 3000 en Belgique. C'est la meilleure vente de cette rentrée dans la catégorie non-fiction. Et pourtant, ce livre n'a bénéficié d'aucune campagne de promotion de la part de sa maison d'édition.

Parmi les lecteurs, c'est l'intérêt historique qui prévaut. Gustaaf est arrivé à la première heure à sa libraire. "J'ai lu dans le journal qu'il n'y aurait que 20 exemplaires donc je me suis dépêché, je suis sûr que les gens vont vouloir le lire parce que c'est l'Histoire!" estime-t-il.

Pour cet autre lecteur, ce livre vieux de plus de 90 ans résonne avec l'actualité. "C'est très actuel. Pour le moment, on est face à une montée du racisme et du fascisme. Il faut lire ce livre pour voir où ce type de pensée peut nous mener...".

Une première réédition

C'est la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale que ce manifeste est édité en néerlandais. Au début de chaque chapitre, il y a une mise en contexte critique et historique où chaque mythe et mensonge sont réfutés.

Mais ce type d'éclairage est-il suffisant ? Malgré le débat, cette version augmentée a été plutôt bien accueillie par la communauté juive en Flandre et aux Pays-Bas.

Cristophe Buch, directeur du musée de la Kazerne Dossin : "Je crois que la communauté juive est très partagée par rapport à cet ouvrage. Dans le sens que ce n’est pas un livre que beaucoup de gens voudraient avoir dans leur bibliothèque aux yeux de la communauté, ce qui est très compréhensible naturellement, mais je pense qu’ils ont aussi très bien admis le fait que ce livre doit être connu"

Pour la maison d'édition, la publication de ce livre est aussi une manière de lutter contre les versions douteuses qui jalonnent le web. Mijn Strijd est vendu au prix de 50€.