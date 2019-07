Succès d'une appli anti-gaspillage : des associations d'aide aux plus démunis tirent la sonnette d'alarme

Mais récemment, un magasin a arrêté ses dons à l'association. Désormais, les marchandises invendues sont revendues à moindre prix via Too Good To Go. "Aujourd'hui, c'est un magasin en moins, mais demain, ce sera combien?" déplore Jean-François Hubert, président de l'ASBL. "On pousse un cri d'alarme, car c'est de la nourriture en moins pour les pauvres ! ll faut bien se rendre compte qu'en achetant un yaourt à prix cassé sur cette application sans être dans le besoin, on prive un enfant pauvre de ce yaourt".

Problème : ce succès a des conséquences insoupçonnées. Et si on prenait aux plus pauvres pour donner à ceux qui ne sont pas dans le besoin? Explications...

C'est l'application du moment : Too Good To Go... traduisez "trop bon pour être jeté". L'appli anti-gaspi compte plus de 600 000 utilisateurs en Belgique. Elle permet à tout un chacun d'acheter les invendus des supermarchés, des restaurants ou des petits commerçants à prix cassé.

Dans ces deux associations, on s'assure que les bénéficiaires soient bien nécessiteux pour qu'ils puissent bénéficier de l'aide alimentaire. "Mais via Too Good To Go, il n'y a aucun contrôle ! N'importe qui peut acheter à moindre prix ! Pour moi, ce n'est pas du social ça!" s'insurge Jean-François Hubert.

Aux Restos du cœur de Quiévrain, l'inquiétude est palpable aussi. Pour l'instant, les supermarchés donateurs sont encore fidèles au poste, mais vu le succès de l'application, Salvatore Miraglia, le fondateur de l'association, craint le pire : "On craint ça comme la peste car sans cette nourriture qui nous vient des supermarchés, on ne peut plus continuer à distribuer des repas et des colis alimentaires. Les invendus représentent 85% de notre marchandise".

"Il faut comprendre les patrons"

Au départ, la vocation de l'application est plutôt écologique. Elle permet de diminuer significativement le gaspillage.



Dans un supermarché de la région de Charleroi, on avoue que les invendus sont désormais bradés sur Too Good To Go et plus distribués aux associations. Ce n'est que s'il reste encore de la marchandise que les associations sont appelées. "Il faut comprendre le patron" explique un vendeur. "Avec Too Good To Go, le commerce gagne encore un petit quelque chose sur les invendus. De plus, cette application permet aussi d'aider les plus pauvres d'une certaine manière, en vendant à 4 euros des colis d'une valeur de 12 euros".

Nous ne sommes pas parvenus aujourd'hui à joindre les responsables de l'application. Mais le président de "La petite maison du peuple" nous dit avoir été contacté par Too Good To Go afin de trouver un possible terrain d'entente.