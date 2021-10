Stromae, Adele, Coldplay, des machines de guerre pour la promotion

C’est l’actualité musicale du jour et ce n’est pas rien. Ce vendredi 15 octobre 2021, trois géants de l’industrie musicale sortent à grands coups de com leurs nouveautés. Un single pour Stromae chez Universal Music : " Santé ", un single pour Adele chez Sony Music : " Easy to me " et un album pour Coldplay chez Warner : " Music of the Spheres ".

Stromae revient après huit ans d’absence, Adele fait elle aussi son come-back, six ans après son dernier album. Le public les attendait et ils ont su se faire désirer.

Stromae, l’art du secret

Il est le roi de la com. Et il sait cultiver le secret. Pour ce nouveau single, Stromae n’a rien laissé fuiter, il a savamment orchestré sa sortie. Un seul indice, lâché il y a quelques jours : il fera deux dates en Belgique, les Ardentes le 22 juillet 2022 et Wechter Boutique le 19 juin. Il n’en fallait pas plus pour agiter le web.

" Avant, Stromae aurait dit : je joue à Wechter et j’y présenterai mon nouvel album avant une tournée mondiale, nous dit Sylvestre Defontaine, du département culture et musique de la RTBF, aujourd’hui c’est complètement différent, il balance deux dates en Belgique francophone et du coup, les festivals français vont se l’arracher, les enchères vont monter ".

Exit les médias traditionnels, pour les artistes, priorité aux réseaux sociaux. Stromae jongle avec Instagram et Twitter.

" Je ne savais rien, je n’avais rien entendu, et pourtant j’ai des antennes, nous dit Sylvestre Defontaine, du département culture et musique de la RTBF. Aujourd’hui, les stratégies de communication ont radicalement changé. Avant l’explosion du net, ces artistes venaient chez nous. Stromae serait venu sur nos antennes radio, il nous aurait fait découvrir quinze secondes de son single. Maintenant c’est terminé ".

Sur Insta, un décompte

Sur le compte Instagram de Stromae, un décompte : ce soir à 18 heures, il dévoilera le clip officiel de " Santé ", son nouveau single, mis en ligne en version audio à 6 heures ce matin. Sur twitter, il a deux millions d’abonnés. On retweete ses tweets et sa communication devient virale. Stromae a l’art de créer le buzz, comme quand il a sorti " Formidable ", en diffusant cette fausse caméra cachée où il apparaissait éméché à un arrêt de tram bruxellois. " Les gens parlent : tu as vu son post sur Insta ? Tu as vu son tweet ? Tu crois qu’il va sortir un album ? Raconte Sylvestre Defontaine.