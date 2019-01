Stop au steak frites! Pour préserver la santé et la planète, mangeons des légumes

"La façon dont nous mangeons est l'une des causes principales du changement climatique, de la perte de biodiversité et des maladies non-transmissibles", comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, ou le diabète. C'est ce qu'a expliqué Tim Lang, l'un des auteurs d'un rapport publié mercredi par la revue scientifique The Lancet et l'ONG Fondation EAT.

Cette étude posait une question principale: comment 10 milliards de personnes, projection de la population mondiale à l'horizon 2050, pourraient se nourrir de façon saine, et durable pour l'environnement?

La réponse est dans la modification de l'assiette pour presque tous les groupes humains présents sur la planète. Elle tient en deux point fondamentaux: beaucoup moins de viande, et beaucoup plus de légumes.

C'est une affirmation qui n'a rien d'étonnant, mais cette étude précise les proportions nécessaires de chaque type d'aliment, pour arriver à un équilibre entre la santé humaine et celle de notre environnement.

A quoi ressemble donc cette assiette idéale?