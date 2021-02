Médecine : stimuler la moëlle épinière à la demande pour lutter contre la douleur chronique

Pour lutter contre la douleur chronique, on peut utiliser un stimulateur électrique qui va délivrer du courant sur la moelle épinière pour inhiber la douleur, l’empêcher de passer jusqu’au cerveau. Le principe est connu depuis des décennies mais ces dix dernières années les développements technologiques de ces stimulateurs se multiplient. Ces outils de dernière génération, plus performants, permettraient de répondre à davantage de patients et surtout plus fidèlement à leurs besoins. Notre équipe a pu suivre l’implantation d’un de ces nouveaux stimulateurs au bloc opératoire des cliniques Saint-Luc à Bruxelles.

Un patient de 45 ans qui souffrait depuis 4 ans

Süleyman Kütük nous reçoit dans sa chambre. Ce patient de 45 ans souffre depuis près de quatre ans de douleurs intenses dans le bas du dos et dans les jambes. Il a testé dernièrement un petit stimulateur provisoire apparemment très performant. Ce matin-là, on lui a implanté, dans la colonne vertébrale, le modèle définitif de dernière génération qui doit, si tout va bien, venir à bout de toutes ses douleurs. Alors il se dit soulagé : "Je me sens bien. Comme dans la phase test, je ne ressens plus du tout de douleur". Sceptique sur les résultats de cette technologie au départ, il s’est ravisé en voyant les résultats lors de ces quelques semaines de tests, nous confie son épouse : "Il déprimait, il ne faisait plus rien, ne jouait plus avec les enfants, il ne se déplaçait plus, ne bougeait plus, lui qui était un grand sportif. Et là, il avait arrêté ses médicaments et s’était remis à vivre."

Une phase test de quelques semaines sans plus aucune douleur

Alors nous avons voulu comprendre comment ces stimulateurs de dernières générations permettaient de tels résultats. Nous avons été admis à suivre l’une des premières implantations de ce nouveau type de stimulateur dans la colonne vertébrale.

Le système délivre, en fait, des impulsions électriques sur la moelle épinière pour empêcher la douleur de passer du dos et des jambes vers le cerveau. Celui qui opère est Christian Raftopulos, le chef du service de Neurochirurgie. Il nous explique : "Le principe est connu depuis les années 60'. Mais depuis 10 ans, des chercheurs tentent d’explorer les frontières et au-delà de la technique qui, au départ, stimulait une seule partie de la moelle. Or, ils ont montré qu’en inhibant les neurones dans une autre partie de la moelle, cela avait un effet supérieur à la technique classique."

Des stimulateurs de nouvelle génération de plus en plus performants

Et d’ajouter : "Les chercheurs ont alors développé la technique et des outils. Ils se sont rendu compte qu’il y avait plusieurs modalités (ndlr : plusieurs façons de stimuler la moelle), et que l’une marchait sur certains patients et une autre, sur d’autres patients. Dans ce cas-ci, notre stimulateur peut en proposer plusieurs en même temps."

Autrement dit, le patient en fonction de sa douleur et suivant ses besoins pourra agir sur une zone de la moelle tout en désactivant une autre ou agir sur les deux à la fois, c’est ce qu’on appelle la multimodalité.

Pour comprendre, immersion en salle d’op

L’opération est tout de même délicate. Le geste du chirurgien doit être précis. Car il doit placer la petite électrode, sorte de petite tige métallique souple, dans la colonne vertébrale juste derrière la moelle épinière.

"Il ne faut pas se tromper de côté et bien mettre les plots de contact électrique du côté de la moelle", nous lance-t-il, l’électrode au bout de sa pince.

L’électrode va ensuite être connectée à une petite batterie. Si tout va bien, elle délivrera le courant suivant un programme informatique bien précis. Les techniciens de la firme qui commercialise ces stimulateurs sont d’ailleurs présents dans la salle d’opération pour s’assurer que tout est conforme. Il faut dire que cette technologie a un prix, près de 19.000 euros, elle est remboursée par la sécurité sociale pour autant qu’on ait bien réalisé une phase test.

Le chirurgien pense que le jeu en vaut la chandelle : "Avec cette nouvelle modalité de traitement, on peut aider 50% de patients en plus car il y a davantage de patients qui répondent bien au traitement, les possibilités sont plus larges. Et grâce à son efficacité à contrer la douleur, cela entraîne la diminution de la prise d’antidouleurs, en particulier, les opioïdes. Aux Etats-Unis, 2 millions de personnes sont addicts et parfois elles en meurent. Ce qui coûte à la sécurité sociale (ndlr le prix du stimulateur), elle peut le récupérer avec la diminution de prises d’antidouleurs."

Le stimulateur électrique n’est pas non plus une baguette magique

Pour le docteur Arnaud Steyaert, spécialiste de la douleur chronique au centre de la lutte contre la douleur aux cliniques universitaires Saint-Luc, la stimulation électrique a une place dans la prise en charge des malades mais aux côtés par exemple, de l’activité physique, de la kiné, de la relaxation ou encore de la psychothérapie. Il n’y a pas de baguette magique : "Les opioïdes ne sont certainement pas les plus efficaces contre la douleur chronique. Avec la neuro-stimulation, on peut réduire la prise de médicaments et l’intensité de la douleur mais on récupère rarement l’entièreté des capacités d’avant le début de la douleur."

Et d’insister sur la prise en charge multidisciplinaire de ces patients pas comme les autres, c’est ce qui fonctionne le mieux avec un patient qui devient actif et donc partie prenante de son traitement quel qu’il soit.

La science avance donc dans ce domaine, une bonne nouvelle quand on sait qu’un Belge sur cinq souffrirait de douleurs chroniques, et que la moitié d’entre eux souffriraient en particulier de douleurs dans le bas du dos comme notre patient. Aujourd’hui, équipé de son stimulateur, il espère que ce sera le début d’une autre vie pour lui et toute sa petite famille.