Stimulation transcrânienne: un casque pour booster vos neurones

Connaissez-vous la stimulation transcrânienne? Son principe est simple : poser un casque sur la tête ou des électrodes qui délivrent des petites impulsions électriques et électromagnétiques. L'enjeu est de taille: doper nos capacités intellectuelles, physiques et sensorielles. Les médecins, les sportifs et les militaires ont déjà compris les potentialités de cette nouvelle technique et commencent déjà à l’appliquer.

C’est un rêve caressé depuis longtemps : fabriquer un être doté de super pouvoirs. En 1927 déjà, le film "Métropolis" nous montrait une inquiétante créature dotée d’une puissance extraordinaire après avoir été soumise à des impulsions électriques. En 2011, le film 'Captain America' nous plonge dans un monde du futur où l’armée américaine transforme un gringalet en super soldat pour sauver la nation.

Entre fiction et réalité, il n’y a qu’un pas. L’armée américaine a testé un casque de stimulation transcrânienne et aurait constaté que son usage diminuait de moitié le temps de formation des pilotes de drones.

Du côté des sportifs, des essais sont désormais menés en Belgique. Enzo est footballeur. Il lui arrive régulièrement de s'entraîner en salle de musculation. Mais cette fois, il s’est livré à une expérience menée au laboratoire de biomécanique d'Erasme. Les collaborateurs de Guy Cheron, neurophysiologue de l’ULB, lui posent des électrodes à gauche et à droite du crâne. Celles-ci vont envoyer un courant électrique très faible au-dessus de la zone du cerveau visée. Le but, nous explique Guy Cheron, est de stimuler les neurones de la zone de commande de la main.

Enzo presse le plus fort possible une manette. Il le fait d’abord, sans, puis avec une stimulation électrique transcrânienne. Les effets ne se font pas attendre, Enzo a gagné 15% de puissance supplémentaire grâce à la stimulation transcrânienne. Plus étonnant encore, si Enzo réalise plusieurs séances, il va maintenir ce gain car ces courants électriques vont induire la plasticité des neurones. Ils vont leur apprendre à être plus forts.

Soigner une dépression

La stimulation transcrânienne augmente notre force physique mais pas seulement. Nous nous rendons à la clinique du stress de l'hôpital Brugmann. Depuis six semaines, Catherine y suit une stimulation transcrânienne pour soigner une dépression. Catherine l'affirme, aujourd'hui : elle parvient à mieux se concentrer, mémoriser, et surtout, elle se sent mieux. Elle a l’impression d’être arrivée au bout du tunnel de sa dépression. Sa seule crainte est de voir les effets de son traitement diminuer si elle l’arrête.

Aujourd'hui, la stimulation transcrânienne a fait ses preuves en laboratoire. Elle booste nos facultés intellectuelles, physiques et sensorielles. Faut-il pour autant se précipiter sur l’un de ces appareils de stimulation transcrânienne vendus sur internet à partir de 500 euros ? Pierre Cole, responsable de la clinique du Stress de l’hôpital Brugmann tire la sonnette d’alarme. Sans encadrement médical vont de simples brûlures à des crises d’épilepsie chez certains patients. Le traitement est évidemment proscrit pour les patients épileptiques mais aussi les personnes porteuses d’implants cardiaques.

Par ailleurs, les scientifiques le reconnaissent, ils manquent de recul pour jauger les effets de la stimulation transcrânienne à plus long terme. Alors attention à ne pas dépasser certaines limites.