Still standing for culture, Boum 2, discours politiques et manifestations… à quoi s’attendre ce 1er mai ?

Ce 1er mai sonne la traditionnelle des fêtes du travail. Mais en 2021, le contexte est pour le moins particulier. La crise du coronavirus est passée par là. Depuis plusieurs mois, de nombreux secteurs sont à l’arrêt (c’est le cas notamment de l’HoReCa et de la culture et l’événementiel) et à la crise sanitaire s’ajoute les prémices de la crise économique. Par ailleurs la lassitude de la population face aux mesures se fait de plus en plus ressortir.

Lors du dernier Codeco, les autorités ont annoncé des assouplissements. Les terrasses et le secteur culturel pourront par exemple rouvrir le 8 mai, au lieu de la date du 1er mai, initialement mis sur la table.

En ce samedi 1er mai, plusieurs événements sont organisés à travers le pays.

Des événements culturels un peu partout en Belgique

Déjà ce vendredi, plusieurs salles de spectacle avaient décidé de rouvrir leurs portes aux spectateurs avec le respect des règles sanitaires. C’était le cas, par exemple, au théâtre de l’ancre à Charleroi. Une manifestation qui a eu lieu dans le calme.

Ce samedi 1er mai, plusieurs actions sont prévues à travers le pays. Still Standing For Culture entame ce samedi, plusieurs représentations qui auront lieu toute la semaine, jusqu’à la levée d’une partie des mesures, le 8 mai prochain.

►►► A lire aussi : Still Standing for Culture : ce 1er mai, c’est parti pour 9 jours de représentations à travers le pays