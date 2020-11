Steward, monitrice de plongée, restaurateur : ces Belges ont dû changer temporairement de métier pour faire face à la crise

Ils s’appellent Marvyn, Emilie et Thomas et ils ont tous les trois été impactés professionnellement par la crise du coronavirus. Depuis la première et pour d’autres, la seconde vague, ils exercent une activité temporaire en attendant de pouvoir retrouver leur travail initial. Aujourd’hui, ils nous racontent comment ils s’adaptent à ce nouvel emploi qu’ils n’auraient jamais pensé exercer un jour.

Marvyn Coquel est steward sur les vols longs-courriers de Brussels Airlines. Suite au coronavirus, alors qu’il comptabilisait environ six vols par mois, il ne lui en reste plus qu'un voire deux aujourd’hui. Marvyn est donc au chômage temporaire depuis le mois de mars. Pour s’en sortir financièrement, il a dû trouver un travail supplémentaire : "Au mois de mai, j’ai commencé à postuler dans d’autres entreprises, dans des supermarchés. Mais ça ne me plaisait pas vraiment. J’ai ensuite posé ma candidature dans un restaurant. J’y ai travaillé jusqu’au deuxième confinement. Et puis, j’ai reçu un mail pour me dire que le centre de contact tracing à Bruxelles était à la recherche de personnel. J’ai postulé et je suis ici depuis un mois".

S’il n’est pas toujours facile de jongler entre deux boulots, Marvyn a finalement trouvé son rythme et met ses compétences de steward au service de la gestion de la crise : "En tant que steward, on se doit d’être empathique et patient. J’applique ce que j’ai appris dans le milieu de l’aviation. J’écoute les personnes, je les rassure si elles en ont besoin et je les oriente". Si Marvyn gagne aujourd’hui un salaire quasiment équivalent à celui qu’il touchait avant la crise, il espère pouvoir rapidement reprendre le chemin de l’aviation à temps-plein : "J’essaie de rester positif".

"C’est un bon élément de l’équipe", nous confie François-Xavier Dohet, project manager au contact tracing de la Région bruxelloise. "Il y a vraiment un matching entre entre le fait que de notre côté, on a dû recruter jusqu’à 200 personnes en deux mois et de l’autre, le fait que des gens avaient besoin d’un emploi. De part et d’autre pour l’entreprise et les chômeurs temporaires, il y a avait un matching gagnant".

Le centre de contact tracing bruxellois a en effet recruté environ 200 personnes supplémentaires entre les mois de septembre et d’octobre 2020 pour assurer ce service de call center. Parmi ces recrutements, beaucoup sont des chômeurs temporaires. Aujourd’hui en tout, ce sont 300 personnes qui exercent ce travail en Région bruxelloise. Un nombre qui sera adapté en fonction de l’épidémie nous dit-on. "Mais il n’est pas à l’ordre du jour de diminuer les effectifs", ajoute François-Xavier Dohet.