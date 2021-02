Steven Van Gucht: "Plus de 200 patients admis à l'hôpital aujourd'hui, ce nombre n'a plus été aussi élevé depuis décembre"

Entre le 19 et le 25 février, 125,6 personnes en moyenne ont été admises à l'hôpital chaque jour avec Covid-19, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à la période de sept jours précédente. Mais les derniers chiffres, qui vont être mis à jour demain, montrent une augmentation inquiétante, explique le virologue Steven Van Gucht à VTM: "Il y a déjà eu plus de 200 patients admis à l'hôpital aujourd'hui. Ce nombre n'a plus été aussi élevé depuis décembre."

Ce matin, lors de la conférence de presse Sciensano, le virologue a indiqué que la hausse du nombre d’admissions à l’hôpital ces deux derniers jours pourrait s’expliquer par des clusters(foyers) au sein même des établissements hospitaliers : "On a constaté des foyers d’infection dans certains hôpitaux, cette tendance est plus prononcée à Bruxelles et dans la Flandre orientale, une province qui représente un patient sur cinq en soins intensifs."

Certains hôpitaux ressentent une pression accrue ces derniers jours. L'hôpital ASZ à Alost a par exemple décidé mardi de mettre en place un arrêt temporaire d'admission en raison de multiples foyers. Il y a maintenant 38 patients atteints de coronavirus et 35 membres du personnel de l'hôpital ont également été infectés. "En raison de la chute du personnel ou de la mise en quarantaine, nous ne pouvions plus poursuivre tous les soins réguliers à l'hôpital. Par conséquent, seules les opérations chirurgicales urgentes auront lieu dans les dix prochains jours. Les consultations, les examens et les traitements oncologiques se poursuivront comme d'habitude", expliquait Elisabeth Rassschaert, responsable de la communication de l'hôpital au quotidien De Morgen.