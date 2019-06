Steve Bakelmans, meurtrier présumé de Julie Van Espen, condamné à 5 ans pour le viol de son ex-compagne

La cour d'appel d'Anvers a condamné mercredi Steve Bakelmans, meurtrier présumé de la jeune Julie Van Espen, à cinq ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour le viol de son ex-compagne. L'homme écope donc d'une condamnation plus sévère qu'en première instance. Il avait alors été condamné à quatre ans de prison. La cour a également prononcé son arrestation immédiate.

La victime avait prévenu la police le 31 octobre 2016. Elle avait déclaré que Steve Bakelmans, avec qui elle avait entretenu une relation de quatre ans, s'était introduit cette nuit-là dans son studio à Anvers, qu'il avait déchiré ses sous-vêtements et l'avait violée. L'homme avait aussi étouffé ses cris en lui mettant des chaussettes dans la bouche et l'avait frappée au visage à deux reprises. Avant de partir, Steve Bakelmans avait encore volé son portefeuille. Un peu plus tard, il lui avait envoyé un message: "Fuck! Nom de Dieu! J'irai moi-même à la police! Je suis désolé."

L'auteur s'était présenté à la police le 6 novembre en avouant les faits. Il a déclaré qu'il était toujours amoureux d'elle et qu'il avait rêvé cette nuit-là qu'elle se mariait avec un autre. L'homme a ajouté qu'il avait seulement voulu s'allonger près d'elle mais que la situation était devenue incontrôlable lorsqu'elle avait commencé à crier.

Le 4 mai dernier, Julie Van Espen, une étudiante de 23 ans avait disparu alors qu'elle était en vélo entre son domicile de Schilde et Anvers où elle devait retrouver des amies. Deux jours plus tard, son cadavre a été retrouvé au cours de fouilles dans le canal Albert. Le même jour, Steve Bakelmans, 39 ans, avait été identifié comme suspect et interpellé.