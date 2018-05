Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte: "L'ennemi c'est l'État français qui ne protège pas ceux qui font éclater la vérité"

Cet hiver, la lanceuse d’alerte française Stéphanie Gibaud a publié son second livre, "La Traque des lanceurs d’alerte". Elle dénonce le manque de protections des lanceurs d’alerte, de ceux qui risquent leur vie pour l’intérêt général.

Colonnes romaines, marbre blanc et fauteuils clinquants de couleur doré. "Avant, c’était une banque… Si ce n’est pas un comble !", lance Stéphanie Gibaud en rentrant dans le luxueux hôtel parisien.

C’est elle qui en 2008 a lancé l’alerte au sein de son entreprise, UBS, pour dénoncer des pratiques douteuses, mettant le doigt sur un système de fraude fiscale majeur. Plus de 30.000 comptes offshores ont été découverts grâce à son aide, cachant près de 15 milliards d’euros. Depuis ce jour, sa vie a basculé.

Magouilles internes

"En juin 2008, alors qu’une perquisition venait d’avoir lieu dans le bureau du directeur général, ma supérieure hiérarchique rentre dans mon bureau et me demande de détruire les fichiers de mes clients. J’ai refusé. J’ai commencé à poser des questions et j’ai découvert des pratiques pas correctes." Stéphanie Gibaud était alors chargée de marketing au sein de UBS à Paris, filiale de la banque suisse.

"J’ai su que j’avais découvert quelque chose de sérieux. Alors j’ai rapporté ces informations à la direction pensant bien faire. Je croyais qu’ils n’étaient pas au courant et qu’on allait me remercier et puis c’est tout", explique la lanceuse d’alerte. Mais l’affaire ne s’arrête pas là car la direction d’UBS réalise que sa collaboratrice détient des informations bien trop compromettantes. On lui demande de se taire. Elle se retrouve victime de brimades, son ordinateur est piraté et elle finit par être mise au placard. Elle sera harcelée jusqu’à son licenciement en 2012.