Stéphane Pauwels serait impliqué dans un "home invasion", mais qu'est-ce que ça veut dire?

D'après plusieurs journaux, l'animateur vedette de RTL serait mêlé à une affaire de "home invasion" qui remonte au 6 mars 2017.

Cette nuit-là, trois hommes ont fait irruption dans une villa à Lasne. Cette maison était celle de l'ancien compagnon de Vanessa, la nouvelle petite amie de Stéphane Pauwels de l'époque. Le propriétaire n'était pas présent et c'est un de ses amis qui se trouvait dans la maison qui sera menacé, attaché et roué de coup pendant deux heures.

Stéphane Pauwels pourrait être le commanditaire de cette expédition punitive qui aurait mal tourné. Il aurait peut-être fourni l'adresse de son rival à la bande d'agresseurs.

Home invasion vs home jacking

Quelle différence y a-t-il entre un home invasion et un home jacking?

Lors d'un home invasion, les auteurs s'introduisent dans un lieu occupé sans l'autorisation du propriétaire, contre son gré, par ruse, menace, fraude, contrainte ou violence. Les auteurs passent à l'acte quand les personnes sont à leur domicile pour les menacer, verbalement ou physiquement. Objectif : dérober divers objets de valeur tels que de l'argent, des voitures, des GSM et des cartes bancaires.

Le terme français qui se rapproche le plus de cette expression anglaise est "violation de domicile". Le nombre de ce type de délit pénal est en plein boom en Belgique: de 78 cas en 2013, on est passé à 186 en 2016. Pour les six premiers mois de l’année 2017, on en recense 112.

Contrairement au home invasion, le home jacking se déroule la plupart du temps en l'absence des habitants de la maison. Les auteurs dérobent un véhicule après en avoir volé les clés dans la maison. Ils ont recours à la violence et à des menaces. Lorsque les voleurs n'ont pas recours à la violence ou à des menaces, on parle de "vol de garage".