Statues déboulonnées: pour Esmeralada de Belgique, "les évènements préoccupent évidemment le Roi Philippe"

CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Déboulonner les statues ou le racisme ? Racisme: corriger notre... Ce vendredi, CQFD passe en mode Débrief de la semaine et pose deux questions: Déboulonner les statues ou le racisme ? Racisme: corriger notre patrimoine culturel ? Pour en parler 2 invités : Safia KESSAS, journaliste et réalisatrice à la RTBF et Camille DE RIJCK, journaliste culturel Musiq'3.