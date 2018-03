Start-up Seconde Nature: des produits cosmétiques "écoresponsables"

Perrine Rase a fondé la start-up Seconde Nature en 2013. Elle propose des produits cosmétiques "écoresponsables" et irréprochables pour la santé: crèmes pour les mains, huiles pour le visage, lait démaquillant. Le tout est produit à Marseille et à Spa.

"Ça se passe plutôt bien: chaque année des nouveaux projets, du développement. On progresse à notre rythme. Il y a de plus en plus de retours, de clients qui apprécient nos produits."

Et cette année, ils ont clôturé en bénéfice. "C'est une start-up donc c'est toujours sur le fil du rasoir mais pour l'instant on ne se débrouille pas trop mal."

Le marché belge du cosmétique bio est encore assez petit (2%).

Mais quand on parle de cosmétique bio on parle de quoi? "Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés: cosmétique naturel, bio, slow cosmétique. Un cosmétique naturel n’est pas forcément bio, un cosmétique bio est forcément naturel à priori. En cosmétique biologique on utilise des ingrédients produits sous une charte agriculture biologique."

Les produits de Seconde Nature sont présents en ligne sur leur site internet, dans les magasins bio mais aussi en pharmacie.