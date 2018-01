La dernière campagne de Starcasino interdite par le Jury d'éthique publicitaire

La dernière campagne publicitaire de Starcasino, opérateur de jeux en ligne, a fait polémique au début de l'année. Les plaintes se sont accumulées auprès du Jury d'éthique publicitaire (JEP), le régulateur du secteur. Nature des plaintes: l'affiche illustrant une femme nue baignant dans des billets de banque (avec le slogan "La sensation de gagner") dénigre l'image des femmes.

Starcasino devra soumettre ses prochaines campagnes avant diffusion

Cette semaine, le JEP a rendu sa décision: il demande à l'annonceur de modifier sa publicité et, à défaut, de ne plus la diffuser, c'est ce qu'a appris la RTBF. Par ailleurs et c'est assez rare, "au vu des différentes décisions négatives à l’égard de campagnes d’affichage précédentes de l’annonceur (Starcasino 03/05/2016 (décision en première instance) et Starcasino 15/06/2017 (décision en appel)) et conformément à l’article 9 de son Règlement, le Jury a demandé à l’annonceur de lui soumettre sa prochaine campagne d’affichage pour examen préalable à la diffusion de celle-ci", écrivent les instances du JEP dans leur avis. En clair, en cas de nouvelles publicités, Starcasino devra d'abord obtenir l'aval du jury alors que le JEP intervient habituellement a posteriori, suite à des plaintes.

Aucun lien avec le message commercial

Pour le JEP, "l’utilisation de la femme ainsi représentée (que ce soit elle qui éprouve la sensation de gagner ou non) est déplacée pour faire passer un message commercial relatif aux services concernés, à savoir des jeux de hasard, qui ne présentent aucun lien avec le corps de la femme. Le fait que l’image symboliserait la libération de toute préoccupation matérielle grâce à un gain via un jeu de hasard ou qu’elle illustrerait le fait de "nager dans l’argent", comme l’argumente l’annonceur, n’est pas suffisant selon le Jury pour établir de manière plausible un lien entre la manière dont la femme est représentée et les services promus, qui justifierait l’utilisation du visuel concerné. Il est donc d’avis que la publicité en question exploite ainsi abusivement l’image du corps de la femme. Le Jury a dès lors estimé que l’image de la femme transmise par la publicité est dénigrante pour la femme et porte atteinte à sa dignité humaine."

A noter que la dernière campagne Starcasino avait été supprimée du réseaux de la STIB, suite à de vives critiques sur les réseaux sociaux.

On l'a dit: ce n'est pas la première fois que Starcasino est épinglé pour ses campagnes publicitaires. En mai 2017, le JEP avait déjà émis un avis négatif quant à l'affiche illustrant une femme en maillot de bain sur le slogan suivant: "Joueuse".