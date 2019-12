Star Wars: les projets de Disney pour atteindre les étoiles

Disney n’a pas raté son coup, en 2012, lorsqu’il a racheté la société de production "Lucasfilm" pour quelque quatre milliards de dollars. Le pari était ambitieux. Mais sept ans et cinq films de Stars Wars plus tard, force est de constater que, pour l'empire Disney, les bénéfices n’ont pas attendu la semaine des quatre jeudis. L’investissement de base a été amplement rentabilisé.

Signe de fatigue

Reste que la saga a donné des signes d’épuisement. L’an dernier, l’épisode consacré à Solo n’a ainsi rapporté que 390 millions de dollars. Pour la première fois, les recettes ont été inférieures aux coûts. Il faut dire qu’en sortant pratiquement un Star Wars par an, Disney a peut-être lassé son public. Bob Iger, le PDG de l’empire Mickey le reconnaît volontiers. L’épisode 9 qui vient de sortir, "L’Ascension de Skywalker", referme une aventure commencée il y a 42 ans. La fin d’une bataille, pas de la guerre.

Disney +

Dans un premier temps, c’est à la télévision que Disney poursuivra la guerre des étoiles, sous la forme de trois séries. La première, "The Mandalorian" obtient déjà un très grand succès sur la toute nouvelle plateforme Disney + aux Etats-Unis. Elle arrivera en Europe au printemps prochain. Le prochain film au cinéma est prévu pour dans trois ans. Et se fera sans les personnages emblématiques de la saga. Adieu Han Solo, Leia, Dark Vador ou maître Yoda. Disney profitera des séries pour lancer de nouveaux héros qui évolueront dans l’univers Star Wars. Seuls les jedi devraient survivre.

L’Empire Disney

2019 aura été une année exceptionnelle pour Disney qui a engrangé 10 milliards de dollars de recettes et 25% des parts de marché du cinéma mondial, loin devant Warner Bros (9%), Universal (7%) et Sony (6%). Et l’empire continue de grandir grâce au rachat de Fox l'an dernier. Un investissement de 70 milliards de dollars que Disney entend bien rentabiliser rapidement.