Sri Lanka: assaut de la police et de l'armée contre une cache de l'EI, quinze morts découverts

En menant un assaut contre une cache de l’organisation terroriste Etat islamique (EI), les forces de sécurité du Sri Lanka ont découvert 15 corps sans vie dont ceux de six enfants, après que des explosions ont été entendues. Alors que militaires et policiers essayaient d’entrer dans ce qui était selon leurs renseignements une cache de l’organisation Etat islamique à Kalmunai (est), trois hommes se sont fait exploser, tuant trois femmes et six enfants. A ces morts s’ajoutent « trois autres hommes » trouvés morts en dehors de la maison, et soupçonnés d’avoir également été des kamikazes, a expliqué la police.