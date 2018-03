Square, le Palais des Congrès de Bruxelles, affiche 60 printemps

Le Palais des Congrès de Bruxelles, rebaptisé Square à l'occasion de sa lourde rénovation achevée en 2009, fête cette année ses 60 printemps.L'événement a été mis à profit pour lui attribuer un nouveau logo et une nouvelle appellation anglaise, "Brussels Convention centre", et non plus "Brussels Meeting centre", collant davantage à la taille des nombreux événements qui y sont organisés.

Son implantation essentiellement en sous-sol, au Mont des Arts, à quelques centaines de mètres de la Grand Place, cache une fourmilière d'activités auxquelles prennent part, au rythme actuel, plus de 200.000 visiteurs par an.

Le Palais des Congrès de Bruxelles fut inauguré en 1958, année de l'Exposition universelle organisée à Bruxelles. Il fut à l'époque le premier du genre en Europe.

Square génère 540 emplois

Selon Ariane Deguelle, CEO de Square, cette particularité avant-gardiste dans le domaine des rencontres internationales a constitué un argument pour le choix de Bruxelles comme capitale de l'Europe.

Square génère actuellement 540 emplois directs et indirects. Il contribue à la vitalité économique de Bruxelles et du pays via les 60 millions d'euros par an dépensés par ceux qui le fréquentent.

Fermé en 2003 après la découverte d'amiante, il a subi une rénovation en profondeur et un agrandissement qui se sont achevés en 2009. Il est actuellement exploité par GL Events un groupe actif dans le domaine de la "Meeting industry", actif sur cinq continents dans plus de 20 pays.