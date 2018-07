Spyra One, un pistolet à eau pour tirer des "balles" d'eau et qui se recharge automatiquement

Il y a deux ans, la start-up Spyra s'est donné le défi de créer un pistolet à eau d'un nouveau genre, plus puissant et précis pour vos batailles d'eau: le Spyra One.

Désormais, vous saurez aussi combien de balles d'eau il vous reste exactement dans votre réservoir grâce à l'affichage numérique. Il y a donc bien une batterie à recharger, qui, selon les descriptions peut tenir une journée entière sans problème, soit 45 chargeurs pleins (environs 1100 tirs au total).

Des prototypes fonctionnels sont déjà en précommandes depuis juin 2018, mais ils demandent de l'aide via la plateforme de crowdfunding, Kickstarter, pour lancer une production à grande échelle. Pour l'instant, c'est un pari réussi puisqu'ils ont déjà récolté 145 560 euros sur les 51 000 euros qu'ils avaient comme objectif à l'origine.

Ce jouet a évidemment un prix. Comptez 99 euros pour un Spyra One ou 189 pour le "duel set" qui inclut un second pistolet. Quant au coloris, vous avez le choix entre le rouge et le bleu. Il faudra par contre attendre août 2019 pour recevoir votre petit bijou et débuter vos batailles de pistolets à eau.