Sprays solaires pour enfants: Test-Achats demande le retrait du marché de deux produits

Comme chaque année, à l'approche de l'été, Test-Achats passe au crible les crèmes solaires. Avec cette année un focus sur les protections dédiées aux enfants.

Qu'ils soient vendus en pharmacie ou en grande surface, 14 sprays ont été analysés. Et deux de ces sprays font figure de très mauvais élèves.

Le premier est vendu sous la marque Isdin. Il est censé offrir un indice de protection 50+, mais en réalité il ne dépasse pas 15.

Julie Frère, la porte parole de Test-Achats, dénonce une tromperie particulièrement dangereuse: « Ça donne un faux sentiment de sécurité aux parents. On joue vraiment avec la sécurité de nos enfants, car un facteur de protection 15 pour des enfants, c'est totalement insuffisant ».

Sans compter que ce spray contient aussi des substances allergènes, autant dire que Test-Achats le déconseille vivement et appelle les autorités à le retirer du marché sans attendre.

Même chose pour le spray solaire de la marque Uriage, là ce n'est pas son indice de protection qui est en cause, mais sa composition chimique. « On a découvert la présence d'un perturbateur endocrinien. Ça n'a pas sa place dans un produit pour un public vulnérable ».

Heureusement, sur les 14 sprays solaires analysés par Test-Achats, les 12 autres sont irréprochables, avec tout de même un enseignement important : les trois derniers du classement sont vendus plus chers, et exclusivement en pharmacie et parapharmacie.