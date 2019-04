Sportives: encore trop loin du feu des projecteurs

A 23 ans, Delphine Thirifays se verrait bien vivre de sa passion. Mais cette coureuse de fond ne se fait guère d’illusion. Les heures passées à transpirer sur la piste et les médailles qu’elle décroche régulièrement n’y changent rien. Son constat est implacable : « On est dans un pays qui n’offre pas l’opportunité d’en vivre, encore moins en tant que femme ».

La première qualité de la femme sportive ? L’organisation. Entraînements, compétitions, vie de famille et travail rémunéré… pour les sportives, le quotidien prend souvent des allures de marathon.

Un coup de pouce financier qui serait pourtant plus que bienvenu. Le matériel, les déplacements, les inscriptions aux courses, tout cela a un coût. Reste alors l’option du sponsoring. Mais là encore, pas simple d’attirer des mécènes lorsque l’on est une femme. À moins, justement, de jouer de sa féminité.

De si jolies sportives : quand le physique paye plus que la performance

« C’est très courant », confirme Delphine Thirifays. L’athlète liégeoise en a d’ailleurs elle aussi fait les frais. « Un jour par exemple, j’ai terminé troisième. Les trois premiers hommes étaient récompensés, mais uniquement la première femme. On se sent un peu rabaissées, c’est frustrant à la longue. »

En 2017, alors que le gagnant du marathon de Bruxelles remporte 1000 euros, la première dame, elle, n’en reçoit que 300. Même pas le tiers. L’épisode fait polémique et le grand public prend connaissance de la pratique. Une pratique en réalité bien plus répandue qu’il n’y paraît.

On se sent rabaissées. C’est frustrant à la longue

En plus de ses entrainements et compétitions, Delphine Thirifays travaille comme professeur de sport pour gagner sa vie. - © RTBF

Natacha Doppée capitaine des Liège Panthers et Pierre Cornia, entraineur. - © RTBF

Le travail ou les études, en plus des matches et entraînements, c’est aussi le quotidien des Liège Panthers. Les basketteuses liégeoises évoluent en division 1 et sont 5e du championnat féminin en Belgique. « Chez les hommes, dans une équipe de même niveau, tous les joueurs sont professionnels. Nous n’en avons qu’une seule », se désole Pierre Cornia, leur entraîneur.

Nous, on doit penser au quotidien

Il encourage donc les joueuses à étudier et à décrocher un diplôme, une sécurité indispensable. « Nous finançons même leur logement et leur minerval », précise le coach. Un coup de pouce qui paraît pourtant bien maigre, comparé aux milliers d’euros mensuels que gagnent certains basketteurs de même niveau.

A la clé, quelques frustrations. « J’aime mon métier », assure Natacha Doppée, la capitaine des Liège Panthers, « mais c’est vrai qu’on rencontre des équipes étrangères qui ne font que s’entraîner, qui ne vivent que pour ça. Nous à côté, on doit penser au quotidien ».