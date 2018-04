Sport de haut niveau et mort subite: y a-t-il un lien?

Le jeune coureur cycliste belge Michael Goolaerts est décédé dimanche soir à l'hôpital de Lille. Le Campinois âgé de 23 ans a été victime d'un arrêt cardiaque lors de la 116ème édition de Paris-Roubaix, qu'il disputait pour la première fois.

Ce décès n'est pas le premier chez les sportifs de haut niveau. Les sportifs professionnels sont bien souvent soumis à des efforts intenses et une pression extrême. Ils ont même cinq fois plus de risques d'avoir une mort subite qu'un sportif amateur.

Ils peuvent passer entre les mailles du filet

Normalement, avant 35 ans, les risques d'un arrêt cardiaque sont minimes. Sauf quand le trouble est existant.

"Le risque est augmenté en cas d'effort intense. Et plus l'effort est intense, plus le risque est élevé pour les rares cas qui sont porteurs d'anomalies", explique Henri Nielens, médecin du sport à Saint Luc.

Mais les malformations ne sont pas toujours détectables. Des examens sont réalisés, mais ceux-ci ont "leurs limites", ajoute Henri Nielens. "Les sportifs professionnels passent généralement une batterie de tests. Mais ils peuvent passer entre les mailles du filet".

Marc-Vivien Foé, Miklos Feher... les cas les plus connus ont eu lieu dans le milieu du football. Mais d'autres disciplines sont impactées.. En 1995, le patinage artistique a perdu l'une de ses stars lorsque Sergei Grinkov décède d'un arrêt cardiaque lors d'un entrainement.

En Belgique, selon une étude, en moyenne trois jeunes sportifs de moins de 35 ans, décéderaient chaque année en compétition.