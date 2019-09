Spixx: une plateforme pour contester ses amendes de stationnement

Horodateur cassé, erreur de ticket, carte de riverain périmée... Comment contester une amende de stationnement sans se casser la tête avec des démarches administratives? Peut-être avec Spixx.be, une plateforme lancée fin août par trois Bruxellois. Le principe est simple: vous téléchargez votre amende sur leur site et ils s'occupent de tout.

"Le billet de stationnement n'est pas le seul élément à prendre en compte, il y en a d'autres que nous vérifions auprès des sociétés de parking ou des communes," explique Géraldine Malchaire, l'une des fondatrices de Spixx.

"On se rend vraiment compte que ce sont des petits montants et les gens ne prennent pas la peine de contester. Ils finissent par payer alors qu'ils étaient dans leurs droits. Notre but est de défendre les gens, pour qu'ils récupèrent leur argent sans perdre du temps", ajoute-t-elle.

Depuis trois semaines, le site a reçu une cinquantaine d'amendes à contester. "Quatre ont été validés et les autres sont toujours en cours de traitement", explique Géraldine Malchaire. "On a eu le cas d'une jeune Française, elle ignorait qu'il fallait mettre le disque bleu quand l'horodateur était cassé. Il y a aussi une personne qui a eu une amende alors qu'il attendait de recevoir sa carte de riverain..."

Notons que les fondateurs réfléchissent encore à un business model pour rentabiliser ce service, actuellement gratuit.