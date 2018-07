Spirou et sa bande stars d'un parc d'attraction en France... avant une version belge

Pour l’instant le parc compte seulement une dizaine d’attractions, toutes à l’effigie d’un personnage de BD. Il faut l’avouer, ces manèges sont plutôt classiques et tournés vers les plus jeunes, pas de sensations trop fortes donc. Dans les allées du parc, les visiteurs ne sont pas encore très nombreux (les vacances scolaires n’ont pas encore commencé en France).

Le thème n’a pas été choisi par hasard, le promoteur du projet voulait un univers connu et familial, comme l’explique le directeur du parc Daniel Bulliard : " les parcs d’attractions aujourd’hui ont besoin d’univers avec des personnages connus. Sous l’étiquette Spirou, il y a tous les personnages de la famille Spirou, dont certains sont déjà bien connus des enfants. Lucky Luke est très connu, Gaston un peu moins mais après être passés dans les attractions, les enfants connaissent. Le journal de Spirou tire encore à beaucoup d’exemplaire. Et puis Spirou a 80 ans cette année, mais c’est intergénérationnel. "

Le parc est ouvert depuis une quinzaine de jour. 4000 m2 entièrement dédiés à l’univers de Spirou, situé en France, à Monteux près d’Avignon. Dès l’entrée le ton est donné, des employés costumés en Spirou ou en Marsupilami accueillent les visiteurs, se prêtent au jeu des photos et câlins avec les enfants.

Spirou et sa bande star d'un parc d'attraction en France - © Tous droits réservés

Un parc français avec une touche de savoir-faire belge

Parmi les quelques attractions, le parc a créé trois simulateurs numériques avec l’aide d’équipes belges. Muni de lunette 3D, le visiteur s’installe dans un véhicule face à un grand écran qui le plonge dans l’univers d’un personnage de BD. Pour ajouter à la réalité, le véhicule bouge et secoue le spectateur en fonction de l’action du film. Pour Gaston Lagaffe par exemple, il s’agit de visiter la rédaction de Spirou de manière pour le moins mouvementée.

Pour ces films, les équipes des Editions Dupuis en Belgique ont été mises à contribution. "La société Belvision, qui dépend de Dupuis, a produit le film. Ce sont des scénaristes belges qui ont créé les films en 3D avec leurs animations. Il y en a sur Gaston Lagaffe, sur le monde des dinosaures et sur Zombillénium. Il y en aura encore d’autres dans le futur", explique le directeur du parc.

Ce n’est pas le seul lien avec la Belgique. Pour exploiter l’image de Spirou, les créateurs du parc ont obtenu des licences des éditions Dupuis mais pas question de faire n’importe quoi avec : "On nous accorde des licences pour lesquels nous payons des droits. Et en contrepartie, nous sommes tenus de respecter les codes et tout ce qui concerne l’univers des personnages. Il y a un contrôle permanent de la cohérence de ce que nous faisons. L’architecture, les décors, les statues, les couleurs, les films, tout ici est validé par la société qui représente les ayants droit de Spirou. Tout passe par Marcinelle !", précise Daniel Bulliard.