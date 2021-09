SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin et les autres : le tourisme spatial est à nos portes avec Mars en point de mire

Les vols touristiques dans l’espace de Richard Branson (Virgin Galactic), de Jeff Bezos (Blue Origin) et d’Elon Musk (SpaceX) seraient–ils les prémices d’un tourisme du futur au-delà des frontières terrestres ? Christian Barbier, Chef de projet au Centre Spatial de liège le pense : "Certes, ces premiers voyages du futur sont à un prix exorbitant mais d’ici 10, 20 ou 30 ans, leurs prix devraient baisser comme dans l’aviation. Aujourd’hui, on peut aller en avion à Rome pour 30 euros."

Le saut de puce dans l’espace de Richard Branson, cet été, ne s’est pas déroulé comme programmé. Pour notre expert, on n’est pas passé loin de la catastrophe. Depuis, le vaisseau Starship2 de Branson est cloué au sol par la FAA, la fédération aéronautique américaine pour vérification. L’engin aurait dévié de sa trajectoire pendant la montée et lors de la manœuvre d’atterrissage, il serait sorti de son couloir aérien. Ce qui pour la sécurité au sol et à bord est inquiétant. Le programme a donc pris du retard. Aller visiter l’espace est tout sauf un long fleuve tranquille. Lancement, retour et vie en orbite comportent des risques. Ce n’est pas demain que vous ou moi, nous pourrons monter dans une capsule pour voyager dans l'espace.