SpaceX et le tourisme spatial : quel impact sur la santé de ces voyageurs de l’espace ?

L'invité dans l'actu - Tourisme spatial: quel impact sur le corps ? - 16/09/2021 C’est reparti pour un tour. Après Virgin Galactic et Blue Origin la société SpaceX d’Elon Musk enverra cette nuit, vers 2h du matin heure belge, un équipage de quatre touristes pour trois jours à près de 500 km d’altitude. Un nouveau vol touristique vers l’espace donc, mais qui n’a rien à voir avec l’aller-retour de quelques minutes proposé cet été par les milliardaires Bezos et Branson. On parle ici d’une expédition exigeant une préparation et comportant des risques. Les touristes de l’espace se sont entrainés certes, mais est-ce suffisant ? Quelle différence avec l’entrainement de vrais astronautes ? Quel est l’effet des conditions spatiales sur le corps humain ? En quoi cette mission est particulière, pionnière dans l’histoire spatiale ? On en parle avec Sarah BAATOUT