Spa, patrimoine mondial de l’Unesco, le fruit de 14 ans de travail. Et après ?

Comme chaque année, l’organe des Nations-Unies, l’Unesco (Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture) a rendu son verdict et classé plusieurs sites dans le monde comme faisant partie du patrimoine mondial. C’est le cas notamment de la Ville de Spa, touchée récemment par les inondations. Une reconnaissance qui est le fruit de 14 ans de travail comme le rappelle la bourgmestre Sophie Delettre. "On est très émus et très heureux pour la ville de Spa. C’est un moment important pour nous, on l’attendait depuis de nombreuses années", a-t-elle détaillé. Cette convention du patrimoine mondial existe depuis 1972 et rassemble 194 pays. Mais que représente une telle reconnaissance ?

"L’objectif du patrimoine mondial de l’Unesco est de faire connaître et de protéger les sites considérés comme exceptionnels", explique Maxime Woitrin, le représentant de la Belgique auprès de l’Unesco.

Un long processus

14 ans ! C’est, en effet, le temps qu’il aura fallu à la ville de Spa pour être reconnu au patrimoine mondial. Pour en arriver là, il a fallu passer par un long processus. Objectif : démontrer à la fois "l’authenticité" et la capacité à "protéger le site".

Comme l’explique Maxime Woitrin, "il faut d’abord que chaque pays dresse une liste indicative nationale des biens qu’il espère pouvoir inscrire ou qu’il compte inscrire à l’Unesco. Dans le cas de Spa, c’était en 2008. Puis, on prépare le dossier. Pour préparer le dossier, il y a deux parties vraiment essentielles. Il faut pouvoir démontrer la qualité du bien qu’on veut inscrire et justifier sa place au patrimoine mondial et sa valeur universelle exceptionnelle", la VUE comme on dit dans le jargon.

Pouvoir démontrer cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Bien au contraire. Il faut être capable de justifier sa demande sur base d’une dizaine de critères. A côté de ça, il faut "démontrer que le pays est capable de protéger et de conserver cette valeur universelle exceptionnelle. L’un ne va pas sans l’autre. Il faut vraiment avoir ces deux parties — valeur universelle exceptionnelle, protection et gestion — pour pouvoir préparer le dossier".

Ainsi la préparation de ce dossier ne se fait pas à la légère. "Pour le dossier de Spa, ça a été préparé par la Ville de Spa, comme vous le disiez, avec le soutien de l’Agence wallonne du patrimoine, l’administration wallonne en charge du patrimoine. Et une fois que le dossier a été prêt, il a été déposé à l’Unesco via la délégation Wallonie-Bruxelles et de la Belgique auprès de l’Unesco. Et une série d’experts de l’Unesco va analyser le dossier, va venir sur place, va remettre un avis un peu en amont du comité et l’inscription se fait par le comité qui se réunit une fois par an et qui est composé d’une vingtaine de pays", détaille Maxime Woitrin.

Quels sont les critères ?

Devenir un site patrimoine mondial, ce n’est pas simplement être un beau site. Plusieurs éléments sont pris en compte pour dégoter le fameux label de reconnaissance. En premier, il s’agit de prouver "l’authenticité du site". Ce critère est déterminant.

"Il faut pouvoir démontrer l’aspect universel exceptionnel et démontrer son authenticité et son intégrité. Par exemple, si vous avez une ferme du 18e siècle, il faut qu’elle soit complètement authentique et qu’elle soit intègre, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas un melting-pot de différents styles dans le même ensemble", souligne le représentant belge de l’Unesco.

Et d’ajouter, "il y a aussi toute une série de critères plus techniques qui sont aussi pris en compte en fonction du type de bien. Ça peut aussi être des biens naturels, et là c’est plus l’aspect d’authenticité qui est pris en compte. Ça dépend vraiment du type de bien, c’est plus spécifique".

Une reconnaissance mais aussi une responsabilité

Pouvoir faire partie des sites très prisés labellisés patrimoine mondial cela peut avoir des conséquences certaines tant sur le prestige que la fréquentation des lieux. Cela peut augmenter, par exemple, l’attractivité touristique jusqu’à 25%. Des retombées non négligeables donc.

Mais, le privilège de faire partie du patrimoine mondial ne va pas sans son lot de responsabilités. En effet, une fois que le site est labellisé par l’Unesco, "on le donne à l’humanité". Dès lors, "on ne peut pas faire ce qu’on veut dans ce bien. Maintenant qu’il est inscrit, c’est comme si on avait dit que ce bien était tellement exceptionnel que la responsabilité ne reposait pas uniquement sur l’État, mais aussi sur la communauté internationale", indique Maxime Woitrin.

Donc pour Spa, l’Etat belge a désormais une responsabilité. Celle d’assurer que le site "sera bien préservé et protégé pour les générations futures".

Entre conservation et évolution : quel juste milieu ?

Mais alors que devenir patrimoine mondial implique d’être en mesure de conserver le site, comment y intégrer une évolution urbanistique qui soit plus écologique, plus respectueuse dans l’environnement et plus adaptés aux défis de demain ? En effet, si la ville de Spa vient d’intégrer le prestigieux club des sites classés, elle a aussi subi les inondations historiques qui ont frappé la Belgique ce mois de juillet. Demain, il faudra reconstruire. Se pose alors la question de comment ? A l’identique ou bien plus adapté ?

"C’est un vrai défi de combiner développement local, développement économique et conservation du patrimoine", concède Maxime Woitrin qui ajoute que "c’est une question qui se pose de plus en plus et qui se pose aussi de manière de plus en plus précise à une époque de changements majeurs".

Pour le représentant belge de l’Unesco, "maintenant, on parle du développement des énergies renouvelables, mais si vous construisez une grande éolienne à côté de votre centre-ville, il peut y avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. Mais en même temps, on a besoin de développer les énergies renouvelables. On doit donc repenser notre notion de conservation et s’adapter à ces changements". Il y a donc la nécessité d’allier ces notions de conservation et d’évolution, plutôt que de les opposer. Et il ajoute, "le patrimoine peut aussi être une source d’inspiration pour faire face à ces changements, dont le changement climatique pour tout ce qui est l’habitat traditionnel par exemple. Ça peut donc être une source d’inspiration".

Il s’agit en somme de trouver le bon équilibre.