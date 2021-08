Spa-Francorchamps : douche froide pour les 75.000 spectateurs

Douche Froide pour les spectateurs de Spa Francorchamps. Ils étaient 75.000 à avoir fait le déplacement ce dimanche… pour seulement deux tours. Avec 3h45 de retard, les conditions météorologiques auront eu raison de la course. Une grosse déconvenue pour le public.

La déception est de mise à Spa-Francorchamps. L’an dernier, les spectateurs n’avaient pu être présents et cette année, ils ont attendu pendant de longues heures pour finalement pas grand-chose.

Départs précipités

Ils ne sont donc pas nombreux à être partis avec le sourire. Certains n’avaient d’ailleurs pas attendu ces quelques petits tours pour s’en aller. Déjà avant 18 heures, Ils étaient par dizaine à quitter le circuit.

"On est déçus, forcément… lancer la course pour deux tours, ça ne va pas… Surtout après trois heures. Je ne suis pas content, et je ne pense pas être le seul", lance un spectateur.

La sécurité avant tout

Notons toutefois que peu de gens étaient réellement scandalisés. Bien sûr, il y en a eu quelques-uns. Mais la plupart se sont montrés pour le moins compréhensifs, estimant qu’il ne fallait pas non plus faire prendre de risques inutiles aux pilotes.

"Cela fait partie du jeu malheureusement. On a fait trois heures et demi de routes et on a payé 150€...pour rien. Mais bon après c’est aussi pour la sécurité des pilotes", relativise un autre spectateur.