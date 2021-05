soutienamailys : une Française giflée pour avoir allaité son bébé en public, les marques de soutien se multiplient

"Je me suis pris une gifle en pleine poire, avec mon bébé dans les bras", c’est le témoignage de Maÿlis, une Bordelaise, relayé par le site Doctissimo sur Instragram et qui, depuis, a déclenché une vague de soutien sur les réseaux sociaux, qui ne faiblit pas.

Giflée pour quoi ? "J’étais dans la file du point relais, et mon fils a commencé à avoir faim, j’ai essayé de le faire patienter, mais ça ne marchait pas", a-t-elle expliqué. Elle a alors décidé de l’allaiter, le nourrir, discrètement. "Une dame se met à hurler en met disant : 'Vous n’avez pas honte ? Ça ne se fait pas en public. Vous auriez dû prévoir les repas de votre fils' Elle s’approche et je me suis pris une gifle en pleine poire avec bébé dans les bras. Je n’ai eu aucun soutien dans gens dans la file. La seule réaction que j’ai eue c’est de remettre mon fils dans la poussette, de rentrer chez moi et pleurer".

Plainte a été déposée, mais le policier lui a fait comprendre que c’était "peut-être un peu de sa faute". Maÿlis dénonce l’hypersexualisation des femmes, qui a des répercussions jusqu’à l’allaitement.