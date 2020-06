Soutenir la mode et le prêt-à-porter de chez nous: le made in Belgium est-il abordable? - © D. R.

C’est ce qu’on appelle typiquement une entreprise familiale. Chez Oni Onik Fashion Creations, je demande Jan Vanhoutte, co-dirigeant, sa sœur Dicky Vanhoutte, co-dirigeante et styliste, et la fille de Dicky, créatrice. Tout cela dans une maison fondée par leurs parents en 1962. Nous sommes à Oostnieuwkerke, en Flandre-Occidentale et voici un véritable atelier où l’on confectionne des vêtements de A à Z depuis trois générations.

Jan Vanhoutte (au centre) dirige Oni Onik Fashion Creations - © Tous droits réservés Tout est dessiné, conçu et cousu dans notre usine "Nos parents ont commencé avec une seule collection pour enfants", entame Jan Vanhoutte. "Aujourd’hui, nous proposons deux fois par an des collections d’une cinquantaine de pièces, de robes de soirée, de mariées, et même du prêt-à-porter depuis quatre ans avec notre marque NXI." Et c’est plutôt rare, ici tout est 100% belge. "On achète nos tissus à l’étranger évidemment – France, Espagne, Italie, Portugal, Suisse – mais tout est dessiné, conçu et cousu dans notre usine", précise le patron à la tête d’une équipe de seize personnes alors que les ateliers remplis de couturières sont de plus en plus rares chez nous.

Évidemment, il faut y mettre le prix : comptez minimum 150 euros pour un chemisier, les robes de soirée commencent à 600 euros. Mais Jan Vanhoutte assène : "C’est toujours la même rengaine : il faut choisir entre la qualité et la quantité. Si on achète belge, on est certains d’acheter de la qualité. Si on préfère acheter moins cher, cela s’en fera ressentir…" En gros, ici, on encourage à acheter moins, mais mieux. Car la crise du coronavirus est passée par là, et l’usine a dû fermer temporairement. "Vu notre mode de production local, les délais de livraison sont réduits à minimum deux ou trois semaines. Or tous les magasins sont restés fermés pendant deux mois, plus aucune commande ne rentrait", explique notre interlocuteur. Et la reprise ? Elle est timide, mais ici, on reste suspendus aux décisions du gouvernement dans les mois qui viennent. "Si les grandes fêtes, les grands événements, et les mariages peuvent recommencer, et si la demande suit, on pourra faire tourner l’usine assez rapidement", selon le patron de Oni Onik.

Wendy Luyckx est responsable communication chez Creamoda, la fédération de la mode belge - © Tous droits réservés #jachetebelge Insta Story Week Car c’est tout un secteur qui est secoué par la crise sanitaire et qui aimerait bien redémarrer sans trop de pertes. "Certaines marques doivent faire des choix : quelle quantité produire dans le futur ? Que produire ? Des collections plus petites ? Est-ce qu’on va réutiliser la collection produite pour cet été et la garder pour l’été prochain ?", alerte Wendy Luyckx, porte-parole de Creamoda, la fédération de la mode belge. Alors le secteur a décidé d’organiser, entre le 8 et la 14 juin, l’action "#jachetebelge Insta Story Week" Le but ? Mettre en avant une cinquantaine de marques de création belges via plusieurs influenceuses modes, sur le réseau social Instagram pour toucher environ 2,8 millions personnes. Soutenir l’économie locale, c’est dans l’air du temps, non ? Mais alors, acheter local dans l’habillement, ça veut dire quoi ? Et est-ce abordable ? D’abord, pour Wendy Luyckx, "il est tout à fait possible de soutenir des entreprises locales sans se ruiner." Ensuite, tout dépend de ses propres exigences, et de son portefeuille. "La mode belge est très variée. Il y a du haut de gamme avec des designers comme Dries Van Noten, Christian Wijnants, Ann Demeulemeester, les 'high fashion', comme on les appelle. Mais on a aussi le 'mid-segment' avec des marques comme Caroline Biss ou Xandres." Et puis, pour encourager l’économie locale, on peut à tout le moins se tourner vers des magasins qui ne sont certes que des revendeurs, mais qui appartiennent à des Belges, comme JBC ou LolaLiza. "Il y a beaucoup d’opportunités et de possibilités", précise Mme Luyckx. Les jeunes sont beaucoup plus attentifs au facteur proximité Car évidemment, établir une production 100% belge, c’est coûteux et forcément moins compétitifs. Alors, certains décident de faire un compromis qualité/prix. C’est le cas chez Bellerose, classé milieu de gamme, une entreprise belge qui existe depuis 1989 et qui emploie 140 personnes sur notre territoire. "Tout est belge sauf la production", résume Bjorn Dossche, Customer relations manager. "La marchandise est confectionnée ailleurs dans le monde – 40% en Europe, 40% en Chine, les 20% restants se font entre l’Afrique du Nord et l’Inde – et nous misons sur le savoir-faire et l’expertise locale, tandis que les dessins se font ici, tout comme les services logistiques ou encore le service client."

