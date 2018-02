Soupçons de pédophilie en classe verte d'une école de Forest: la lenteur des autorités dénoncée

Réunion de crise ce mardi soir à l'hôtel de ville de Forest. Le pouvoir organisateur d'une école communale recevait une bonne centaine de parents inquiets. Ils venaient d'apprendre qu'en novembre dernier, un jeune enfant aurait été victime d'attouchements lors d'un voyage en classe verte. Depuis, une instruction a été ouverte. Mais personne n'a été informé.

"Ce sont des évènements qui se sont passés au mois de novembre et nous apprenons seulement aujourd'hui que nos enfants ont été confrontés à un prédateur. Nous sommes donc en quête de réponses", nous confiait un parent d'élève avant la réunion.

Auteur inconnu

Les faits se seraient déroulés en novembre dernier, lors d'un déplacement au domaine de Palogne dans l'entité de Ferrières. Le lieu précis de l'agression et l'identité de l'auteur ne sont pas encore clairement établis. Une instruction a été ouverte au parquet de Bruxelles pour faits de mœurs.

Des faits pris très au sérieux, même s'il faut rester prudent. "Rien ne permet de dire à ce stade qu'il s'agit d'une personne du domaine en question ou de l'entourage de l'école ou autre", prévient Denis Goeman, porte-parole du Parquet de Bruxelles, "c'est vraiment une enquête qui est menée pour déterminer l'auteur. Il faut donc être prudent et certainement pas formuler des hypothèses par rapport à un auteur à ce stade".

Il y avait un risque

Pendant trois heures d'une rencontre sous haute tension, les parents ont surtout reproché le départ d'un deuxième groupe d'enfants au même endroit et dans les mêmes circonstances, alors que les parents de la victime avaient prévenu l'école.

"Il y avait un risque", déplore un des parents présents à la réunion, "On ne savait pas à quel niveau, mais ça veut bien dire qu'il y en avait un. Or, l'école a quand même décidé de laisser partir ce bus".

Le pouvoir organisateur mis en cause

Vivement critiqué, le bourgmestre socialiste Marc-Jean Ghyssels a fini par reconnaître des torts hier soir : "J'ai reconnu devant les parents qu'il y a eu erreur parce que ça ne correspondait pas à leurs attentes. Mais j'ai aussi pris cette décision avec toutes les personnes concernées sur base d'éléments qui étaient en ma possession à ce moment-là".

Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant, avait pourtant pris contact avec le pouvoir organisateur dès la mi-décembre. Alerté par des parents, il avait alors insisté auprès de la commune sur l'importance d'une communication.

Médiation du délégué aux droits de l'enfant

"Quand il y a un abus dans le cadre d'une vie en collectivité : l'habitude est d'avertir les éducateurs naturels, c'est-à-dire les parents, et d'autres éducateurs qui tournent autour des enfants des faits pour leur permettre d'être attentifs à d'éventuels signes ou symptômes", précise Bernard De Vos, "Je l'ai recommandé à ce moment-là et par la suite aussi, mais j'interviens un mois après les faits, c'est qui est déjà tard".

Le délégué général aux droits de l'enfant servira désormais de médiateur entre parents et commune. Un dispositif devrait être mis en place pour écouter et rassurer élèves et parents dans les jours qui viennent.

Conseil communal spécial

Ce mercredi, les échevins Ecolo ont demandé la tenue d'un collège communal en urgence. Il était suivi à 16h30 d'un conseil communal pour que le bourgmestre et l'échevine de l'Enseignement puissent répondre aux nombreuses questions des conseillers qui ignoraient pour la plupart les événements du mois de novembre.

Évelyne Huytebroeck, cheffe de groupe Ecolo à Forest, a déploré le délai très long qui s'est écoulé entre les faits et la communication aux parents.

Elle estime que les parents auraient dû être prévenus beaucoup plus tôt, et regrette la façon dont la situation a été gérée.

Elle attend des explications lors du conseil de cet après-midi.