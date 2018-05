Soupçon de fraude dans une entreprise de volailles: les deux suspects libérés

La chambre du conseil de Malines n'a pas prolongé la détention des deux responsables de l'entreprise de volailles Smits Pluimveeprodukten à Heist-op-den-Berg à Heist-op-den-Berg. Ceux-ci sont poursuivis pour fraude fiscale mais aucune infraction n'a été relevée en ce qui concerne la sécurité de la chaîne alimentaire.

Des perquisitions ont été menées samedi et dimanche à l'entreprise et au domicile des gérants. Un homme de 47 ans et son partenaire de 37 ans ont été placés sous mandat d'arrêt pour suspicion de fraude informatique, falsifications fiscales et fraude à la TVA.

"Il y a de sérieuses indications que le système informatique utilisé par l'entreprise pour ses factures et bons de livraisons a été abusivement utilisé de sorte que les quantités indiquées étaient inférieures aux quantités réellement livrées. Concernant d'éventuelles infractions aux règles relatives à la sécurité alimentaire, l'enquête se poursuit", avait expliqué lundi le parquet.

Me Frank Jacobs, qui défend les intérêts du couple de gérants, a fait savoir qu'il n'y avait jamais eu de risque pour la sécurité de la chaîne alimentaire. "Des audits sont régulièrement menées, il y a quelques mois encore, et ceux-ci sont toujours bons. Il n'y a jamais eu de danger pour la Santé publique", a-t-il dit. Il a ajouté que ses clients avaient été informés qu'ils pouvaient quitter la prison. "L'enquête va maintenant suivre son cours et nous espérons que l'entreprise pourra vite rouvrir ses portes."