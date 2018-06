Sotieta Ngo, directrice du Ciré: "Nous ne sommes pas confrontés à une crise migratoire"

Ce mercredi 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Pour évoquer la question de la migration, qui se retrouve régulièrement au centre de l'actualité, la Première invitait ce matin Sotieta Ngo, directrice générale du Ciré Asbl (la plate-forme de Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers). Elle a répondu aux questions de Thomas Gadisseux.

Mardi, un candidat à l'exil est décédé sous les roues d'un bus en partance vers la Grande-Bretagne. Pour Sotieta Ngo c'est une nouvelle preuve que "la détermination des personnes qui fuient, et qui ont des bonnes raisons de le faire, est entière. Ni des murs, ni des lois ne les arrêteront. Elles continueront de passer là où elles pensent (...) qu’une vie est envisageable".

Dans ce contexte où les pays européens se rejettent la responsabilité, la directrice du Ciré estime que "la Belgique a une part de responsabilité. (Elle) a une politique à mener et elle ne le fait pas".

Sotieta Ngo avance alors cette proposition : "Plutôt que de dépenser de l’argent et de l’énergie à contrôler cette immigration, si on l’organisait et si on contrôlait une immigration qui aura lieu de toute façon ?"

Theo Francken "trompe l'opinion publique"

Selon elle, Theo Francken, le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration "trompe l'opinion publique" quand il dit qu'il faut cesser l’immigration illégale aux portes de l'Europe. Et d'ajouter : "Peut-être se trompe-t-il lui-même en pensant qu’on peut cesser cette immigration légale ou illégale. La dynamique n’est pas neuve. On a déjà créé des centres de détention en Europe, en Grèce en Italie, pour essayer de trier les bons des mauvais migrants."

Pour la directrice générale du Ciré, la création de centres pour trier les migrants en dehors des frontières de l'Union européenne ne viendra rien régler. "Ça pose question qu’on envisage de mettre des centres de détention dans des pays où, peut-être, les droits de l’homme ne sont pas tellement appliqués. Mais surtout ça ne réglera rien. Les déboutés continueront de faire appel aux trafiquants."

Il faut essayer une autre logique

En d'autres termes : "L’immigration aura lieu. Il faut juste s’en emparer. Ce n’est pas un problème. Nous ne sommes pas confrontés à une crise migratoire, mais à un défi. Et on n’est pas à la hauteur pour l’instant", estime-t-elle.

Le Ciré ne fait d'ailleurs pas la différence entre réfugiés et migrants économiques. "Ce sont des exilés, déclare Sotieta Ngo. Chacun a ses raisons et il faut apporter des solutions propres à chaque situation." Pour y parvenir, "il faut essayer une autre logique qui devrait conduire à plus de solidarité entre les États".

Une aile pour les familles au centre fermé de Steenockerzeel

Parmi les solutions avancées par le Ciré : "Appliquer des critères clairs pour délivrer des visas humanitaires. (Cela) simplifierait les choses", ou encore "délivrer des visas à entrées multiples dès lors que les personnes peuvent plus simplement rentrer, sortir et repartir dans leur pays d’origine éventuellement après une formation, un stage en entreprise ou une visite familiale".

Tous les regards sont tournés vers les Etats-Unis où des enfants de migrants sont placés en détention. D'ici quelques mois, c'est la Belgique qui ouvrira une aile pour les familles en situation illégale à Steenockerzeel. Dans ce dossier, le Ciré n'exclut pas d'attaquer l'État belge en justice. "Des recours vont être introduits contre la détention de ces enfants", assure Sotieta Ngo qui rappelle que "la Belgique a déjà fait l’objet de trois condamnations dans le passé".

