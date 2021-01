Sortir un album ou non ? Les jeunes artistes belges repartent à la recherche de leur public

Dix mois se sont écoulés depuis le premier confinement. Une période qui a d’abord créé une sidération et une paralysie des envies et des projets. Mais depuis quelques semaines, les artistes belges semblent à nouveau plus actifs. Les sorties d’albums et de clips se multiplient.

Imaina en artiste femme d'affaire auto-produite - © Tous droits réservés

À l’image d’Imaina. Son nouveau clip "Glass Box" sort cette semaine. Une voix chaude et une musique électro-pop aux textes poétiques. "Le premier confinement a été un choc pour moi et mon équipe. Et tout est resté immobile quelque temps. Mais maintenant on ne peut plus se permettre d’attendre. ET puis j’ai envie de me faire plaisir et d’enfin partager mon travail… yeah, on y va !"

Même hésitation et même décision ces jours-ci pour Alice Spa. La chanteuse sort un EP (petit album) et un clip. C’est The voice qui l’a lancée en 2016. Le virus est venu perturber la sortie de son deuxième opus. "La chance qu’on a eue c’est d’avoir terminé les enregistrements avant l’arrivée du virus. On a donc pu continuer à travailler sur cet album à distance. Et puis le monde de la musique à l’avantage de pouvoir partager les morceaux et les clips sur toutes les plateformes en ligne. Ça nous pousse à être plus créatifs. Moi j’ai sorti des épisodes en ligne sur le making of de l’album, j’ai fait des concerts sur le web, des publications sur Youtube,…"