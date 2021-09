Sortie du premier guide de vins belges : "Niveau qualité, on peut rivaliser avec les Français !"

C’est une première : un guide des vins 100% noir jaune rouge fait son apparition en librairie. 162 crus belges ont été minutieusement sélectionnés par le jury. Seuls trois d’entre eux ont obtenu la note maximale de 5 étoiles : la Cuvée Réserve Brut du Chant d’Eole, le Ruffus Chardonnay Brut Sauvage et la Zilveren Parel Brut 2014 de Genoels-Elderen. 14 autres vins ont obtenu la note de 4,5 étoiles."Au niveau de la qualité, c’est sûr et certain, on peut rivaliser avec les Français" lance Bertrand Hautier, viticulteur au Domaine du Chapitre à Nivelles. Son Pinot Noir Brut Nature a été récompensé de 4 étoiles et demi. "Il y a énormément de vignobles en Belgique qui ont des récompenses. Le fait de les avoir tous réunis dans un même guide va permettre une meilleure reconnaissance".

Un succès grandissant Les chiffres le montrent : le vin belge se développe de manière exponentielle. Rien qu’entre 2019 et 2020, le nombre de vignerons a augmenté de 25%. La Belgique en compte ainsi près de 200. En un an, la superficie de vignobles à quant à elle augmenté de 33%. "Depuis 2-3 ans, ca plante partout ! Dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez nous, il y en a bien 6 ou 7 qui ont planté cette année ou l’année dernière, avec des surfaces de 2-3 hectares et plus des toutes petites surfaces" explique Bertrand Hautier. A lire aussi : Bientôt du vin flamand sur toutes les tables ? Le réchauffement climatique favorise l'essor des vignobles en Belgique

Au Domaine du Chapitre, le vignoble, c’est une histoire de famille. "Toute une histoire même" sourit la maman, Annie Hautier. "Nous sommes agriculteurs. Mais mon mari et moi nous sommes dits qu’un jour, nous irions reprendre un vignoble en France, comme le font beaucoup de gens. Quand on en a parlé aux enfants, ils ont dit 'c’est idiot ! Vous êtes propriétaires des terres et des bâtiments ! Si vous partez, on ne vous accompagne pas. Si vous le faites ici, on le fait ensemble !" C’est ainsi que nait le projet en 2013. L’un des fils part en formation à Bordeaux, et transmet ses connaissances au reste de la famille. Mais à l’époque, rien n’est gagné. "Quand on allait dans les salons, c’était difficile. Les gens avaient des a priori sur le vin belge. Ils disaient que ce n’était pas bon". Petit à petit, les mentalités changent, fortement encouragées par le succès de locomotives telles que le Chant d’Eole ou le Vignoble des Agaises, qui collectionnent les récompenses. A lui seul, le Hainaut représente aujourd’hui deux tiers de la production de vins mousseux en Belgique, soit plus de 500 000 litres par an.

Un climat de plus en plus adapté ? Une question demeure : comment ces vignerons parviennent-ils à faire du vin malgré la météo bien belge ? Pour Christian Balduyck, viticulteur au domaine du Glabais, à Genappe, le réchauffement climatique y est pour beaucoup : "On a récupéré le climat qu’on avait en Champagne ou en Bourgogne il y a trente ans. On a les sommes de température suffisantes pour amener nos raisins à maturité". "C’est un nouveau secteur qui se développe très fort en Wallonie. Nous avons fait un pari en plantant 15 000 pieds en une fois. Aujourd’hui, ça marche tellement bien qu’on n’a pas assez de production" ajoute Christian Balduyck. La Wallonie produit à elle seule plus d’un million de litres de vin par an, soit 10% de plus qu’au nord du pays. "Mais au niveau de la quantité, ce n'est pas encore grand chose. On est souvent en rupture de stock, tout se vend très vite. A ce niveau-là, on ne peut pas rivaliser avec les Français. Mais au niveau de la qualité, je le redis, on rivalise, c'est sûr et certain!" conclut Bertrand Hautier, sourire aux lèvres.