Soprano : "J'ai connu des moments très compliqués. Mais aujourd'hui, je veux rendre les gens heureux"

Sa force? Rassembler toutes les générations avec un mélange subtil de rap et de chant. Un mélange dont il a été le précurseur, au début de sa carrière, il y a déjà plus de vingt ans. "Je m'appelle Soprano pour ça. C'est mon style, c'est mon univers. J'ai toujours dit que j'aimais autant les textes de Zazie que les couplets d'Eminem (...) Je suis content qu'aujourd'hui, ce soit le style prédominant (...) Ça a cassé des barrières et permis aux gens de pouvoir s'ouvrir" explique le chanteur.

Soprano a lui-même connu des moments très éprouvants. A la sortie de l'adolescence, il a fait une tentative de suicide. "J'étais en pleine dépression, pour des raisons personnelles, mais aussi à cause du monde actuel. Je prenais tout ce qui se passait dans le monde comme une éponge. Des fois, c'était très compliqué. Jusqu'au point de vouloir faire une grosse bêtise, d'essayer de m'enlever la vie" nous confie Soprano. "Mais à partir de mon premier album solo, je me suis dit 'puisqu'il faut vivre, autant le faire avec le sourire'. J'ai voulu devenir quelqu'un de positif, d'heureux, qui rend les gens heureux car je suis heureux grâce à eux".

"Je n'ai pas l'impression d'avoir réussi de ouf !"

Aujourd'hui, Soprano est un rappeur positif, devenu aussi très commercial. C'est le premier rappeur à avoir rempli un stade, en l’occurrence le stade Vélodrome à Marseille.

Pourtant, il y a encore quelques années, il était exclu des radios et des concours de musique. "Maintenant mes chansons passent à la radio, mais il y a eu des années où c'était dur !" se souvient-il.

Quel regard pose-t-il sur ce succès fulgurant? "Je n'ai pas l'impression d'avoir réussi de ouf!" avoue Soprano. "Quand je rentre dans la loge après un concert dans un stade, ce sont les mêmes personnes qui m'entourent qu'au début, quand je jouais dans les MJC (...) Je ne vois pas ce succès comme un truc de fou. Mais quand je vais chez mon boucher ou mon boulanger et qu'ils me demandent un autographe, là je me dis 'même eux ils écoutent ma musique !' et je prends conscience" sourit-t-il.