" Son dernier souffle, c'était 'j'ai peur' ", des proches de victimes des inondations témoignent

"Je ne vois plus rien. Je ne vois plus la maison de ma maman. Je ne sais pas où elle est. Je sens que je craque. Ca ne va pas" . Ces mots, Christiane les a écrits le jour du drame. Le jour où elle a tout perdu : sa maison, ses souvenirs.

"Sans incriminer qui que ce soit, je juge qu'un mégaphone aurait pu passer dans les rues quand il y avait 1 mètre d'eau pour dire aux gens d'évacuer. On m'a dit qu'ils étaient passés sur la grand route, mais chez nous, sur les routes accessoires, on n'est pas venu".

Avant de perdre son logement, avant de perdre sa sécurité et son intimité, Christiane a perdu un être cher. "Mon ancienne patronne disait toujours : 'plaie d'argent n'est pas mortelle'. C'est la vérité". Car face à la perte de sa mère, sa maison sinistrée passe au second plan. Aujourd'hui, les questions tourbillonnent.

Ce jour-là, Christiane ne le sait pas encore, mais sa maman disparaîtra, emportée par les eaux. "Ma sœur a senti la maison s'écrouler, elle a dit à ma maman de s'agripper. Mais ma sœur a été elle-même accrochée par quelque chose. Elle a lâché la main de ma maman, qui a été emportée. Depuis, on ne sait plus où elle est".

Ce jour-là, Fabrice est sur le terrain, en intervention, avec la police de Verviers. Il est en ligne avec sa marraine. "Elle m'a sonné en catastrophe à 6h25 du matin parce que la façade arrière de la maison était tombée. Je lui ai dit de ne pas bouger, qu'on faisait tout pour arriver. Mais l'eau était tellement haute, on ne parvenait pas à arriver jusqu'ici".

A 8h25, d'un coup, plus de tonalité, plus personne derrière la ligne. Plus de respiration, plus de cris. Son dernier souffle, c'était 'j'ai peur'

"On se sent impuissant. On se dit 'qu'est-ce que j'aurais pu faire?' C'est une énorme douleur. Il n'y a pas de mots pour expliquer"

Depuis le drame, les heures de sommeil de Fabrice se comptent sur les doigts d'une main. Sans relâche, il apporte son aide sur le terrain, avec toutes les équipes de la police locale et des services de secours. "Tant que je travaille, j'arrive à tenir le coup, pour aider les autres du mieux que je peux".