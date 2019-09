Sommet sur le climat de l'ONU: le pape déplore les "très vagues" engagements des Etats

Le pape François a déploré lundi les "très vagues" engagements pris par les Etats depuis l'accord de Paris de 2015, dans un message vidéo envoyé aux participants du sommet climat de l'ONU à New York.

"Avec l'accord de Paris du 12 décembre 2015, la communauté internationale a pris conscience de l'urgence et de la nécessité de donner une réponse collective pour collaborer à la construction de notre maison commune", rappelle le pape François dans son message vidéo.

"Cependant, quatre ans après cet accord historique, nous constatons que les engagements pris par les États sont encore très vagues et loin d'atteindre les objectifs fixés", s'inquiète-t-il.

Le souverain pontife se demande même "s'il existe une réelle volonté politique d'allouer davantage de ressources humaines, financières et technologiques pour atténuer les effets négatifs du changement climatique et aider les populations les plus pauvres et vulnérables, qui sont celles qui en souffrent le plus".

Le pape sud-américain, qui organisera en octobre une grande réunion mondiale de l'Eglise (synode) consacrée à l'Amazonie, souligne que "même si la situation n'est pas bonne", "il est encore temps" pour agir et assurer une vie meilleure aux prochaines générations.

Pour François, la dégradation de l'environnement est liée à "des questions d'éthique, d'équité et de justice sociale" et elle incite à "réfléchir au sens de nos modèles de consommation et de production".