Sommeil biphasique nocturne ou insomnie? Le savoir peut vous éviter l'abus de somnifères

Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, victime de bouffées de chaleur, ou d’une hausse de température anormale, qui vous empêche de vous endormir à nouveau ? Souvent confondu avec des insomnies, il se peut que vous ayez ce qu’on appelle « un sommeil biphasique ».

C’est le cas de Maggy Delchambre. Depuis 15 ans, cette habitante de Waremme dort en deux phases. Une première phase d’environ 4 heures de sommeil, et puis, elle se réveille en nage, l’oreille et les draps mouillés, et ce n’est qu’une heure ou deux heures plus tard qu’elle parvient à retrouver le sommeil. « Lorsque je me réveille, mon oreiller est mouillé et c’est comme si j’avais des bouffées de chaleur. J’ai chaud, je transpire et je suis obligée d’ouvrir la fenêtre pour me rafraîchir. »

Des ressentis qui sont, a priori, anodins, mais la répétition de ces bouffées de chaleur nocturne et l’impossibilité pour elle de retrouver le sommeil rapidement l’inquiète. Elle se pense atteinte d’une maladie plus grave. Après un examen approfondi de son sommeil au Laboratoire du sommeil du CHU de Liège, le diagnostic tombe : elle a un sommeil biphasique nocturne.

Dormir en deux phases était fréquent chez nos ancêtres. A leur époque, il leur fallait se réveiller plusieurs fois pendant la nuit afin de vérifier si le feu était toujours allumé ou encore si leur réserve de nourriture n’avait pas été engloutie par des animaux.

Avec la création de moyens de sécurité plus développés (cadenas, portes fermant à clés, portes blindées, etc.), cette insécurité physique est moins présente. Ce qui a favorisé le passage d’un sommeil en deux ou plusieurs phases à un sommeil en une seule phase.

Le sommeil biphasique nocturne, c’est quoi ?

Jusqu’à récemment, l’expression « sommeil biphasique » était connue pour désigner le fait de passer une courte nuit de sommeil et d’enchaîner avec une sieste le lendemain après-midi. Aujourd’hui, les spécialistes du sommeil emploient le terme biphasique pour désigner un sommeil en deux phases, mais qui se déroule uniquement pendant la nuit. Ils parlent alors de sommeil biphasique nocturne.

« Un certain nombre de gens s’endorment facilement le soir, et se réveillent plus ou moins tôt dans la nuit. Ils passent alors 3 heures éveillés pour finir par se rendormir en fin de nuit. On parle donc de sommeil biphasique nocturne », explique le docteur Albert Lachman, spécialiste du sommeil à la Clinique Sainte-Elisabeth de Bruxelles.

Ce type de sommeil biphasique est une notion récente dans la bouche des médecins du sommeil. C’est Isabelle Arnulf qui, en 2014, a approfondi cette notion.

« Elle a étudié le sommeil de moines isolés. Pourquoi les moines ? Car, ils se lèvent pour prier la nuit. Cette prière, qu’on appelle 'Les Matines' est, d’ailleurs, une des plus importantes. Or, malgré l’enthousiasme des moines pour cette prière nocturne, certains d’entre eux rencontrent des difficultés à se réveiller pour y assister. Suite à ce constat, cette chercheuse s’est interrogée sur les raisons de cette difficulté. Pour ce faire, elle a fait avaler aux moines des petites gélules qui enregistrent la température corporelle de l’être humain. Les variations de température ont ensuite été envoyées à un ordinateur avant d’être analysées. Dans le cas des moines qui n’avaient aucun problème à se réveiller pour prier, les résultats ont démontré qu’ils avaient une courbe de température, elle-même biphasique. »

La faute à une courbe de température corporelle différente

C’est aujourd’hui une évidence scientifique : pendant la journée, la température du corps humain augmente. Lorsqu’elle atteint son maximum, en général le soir, elle commence doucement à descendre. C’est à ce moment que les paupières commencent à se fermer et que nous ressentons l’envie de dormir. Chez les personnes dotées d’un sommeil normal, la température corporelle continue sa descente pendant la nuit avant de remonter au moment du réveil. Chez les individus qui ont un sommeil biphasique nocturne, cela ne fonctionne pas de cette façon. Oui, la température de leur corps va augmenter durant la journée, et oui, elle va redescendre après avoir atteint son maximum. Mais au milieu de la nuit, la température recommencera à grimper légèrement et provoquer le réveil de l’individu.

Voilà pour la théorie. Mais, comment déterminer si on souffre d’un sommeil biphasique ou d’insomnie ? C’est à ce moment qu’entrent en jeu les spécialistes du sommeil, comme le docteur Albert Lachman. Dans son Laboratoire du sommeil à la clinique Sainte-Elisabeth, il pratique des tests du sommeil de manière très régulière.

« Notre rôle sera d’abord d’exclure toute possibilité de maladie du sommeil chez le patient. Et si le diagnostic est bien un sommeil biphasique nocturne, nous leur expliquerons concrètement ce que cela signifie d’avoir un sommeil en deux phases, car quand on comprend ce qu’il nous arrive, on est capable de mieux gérer le problème et ensuite de leur donner des conseils adéquats », explique le spécialiste.

Des conseils, qui agissent d’abord sur le comportement. Car accepter ce réveil nocturne est essentiel pour les patients souffrant d’un sommeil en deux phases. Ensuite, si travailler sur le comportement s’avère inefficace, l’alternative sera d’agir sur la courbe de température afin de la faire descendre.

« On va leur conseiller de prendre des tisanes à base de plantes hypothermisantes, ou de prendre un bain tiède. Certains patients me disent que prendre une aspirine, qui est un médicament hypothermisant, les aide à retrouver le sommeil. » Mais, comme le précise le docteur Lachman, il s’agit de solutions pour favoriser l’endormissement après le réveil nocturne. « Avoir un sommeil biphasique est lié au fonctionnement de l’horloge biologique interne de l’individu et à sa courbe de température. Il est pratiquement impossible d’influer sur ce dernier paramètre de manière durable ». Autrement dit, avoir un sommeil biphasique nocturne peut être à vie.

Reste que si les moyens de traitement pour limiter les temps d’éveil durant la nuit sont limités, et que pour les personnes biphasiques, les réveils nocturnes sont inévitables, cette découverte du sommeil nocturne en deux phases constitue une révolution dans la compréhension de la manière dont nous dormons. Elle permet également de dédramatiser le réveil au milieu de la nuit. « Avant, les médecins se contentaient de donner des médicaments en diagnostiquant une insomnie au patient. Mais cette approche est loin d’être idéale, car ça ne fait qu’assommer le patient pour l’empêcher de se réveiller. Si on peut aborder ce problème avec des explications d’ordre comportemental, c’est mieux. »

Enfin, car le premier pas vers la guérison est de poser un diagnostic, le docteur Albert Lachman a créé une application qui permet de poser un premier mot sur vos troubles nocturnes : http://www.testermonsommeil.be/