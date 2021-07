Solidarité et entraide : les Belges se mobilisent pour aider les sinistrés, les secours arrivent aussi de l’étranger

Elle est proposée un peu partout depuis hier. Des groupes Facebook se sont créés. La solidarité est bien présente entre les Belges, que ce soit sur les lieux des catastrophes ou en ligne. Ceux qui ont gardé les pieds au sec proposent des logements et des bras pour aider mais aussi des vêtements secs, des couvertures et des repas chauds. Sur place, des centres d’urgence s’occupent de rassembler le matériel déposé par certains habitants épargnés. C’est le cas sur les hauteurs de Chaudfontaine où l’entraide s’organise depuis hier soir. Une dame est venue pour faire un don. "J’ai amené des essuies, des manteaux et des couvertures, un petit geste quoi." "Ça n’arrête pas, il y a beaucoup de gens très généreux", réagit l’un des organisateurs sur place. "On a vu l’appel sur Facebook, explique une donneuse. On est donc venu apporter des draps et des gamelles pour chien. L’entraide, c’est important dans des moments difficiles !"

À Theux, un tractopelle aide les citoyens à évacuer du premier étage.

Inondations en Belgique: un tracteur évacue des habitants à Theux - Images de Stephanie Evrard -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

5 images © Stephanie Evrard © Stephanie Evrard © Stephanie Evrard

Sur Facebook, les appels à l’aide affluent. "Si vous pouvez héberger des gens, signalez-vous ici. Merci", peut-on lire sur une publication du groupe Solidarité inondations Liège et environs sur Facebook. Toutes les dix minutes des réponses apparaissent : Visé, Châtelineau, Angleur, Bruxelles… Les Belges sont prêts à accueillir les sinistrés, même inconnus. "Nous pouvons proposer un logement pour une famille avec max 4 enfants à Thimister Clermont", propose un internaute. "Bonjour, à Visé, j’ai une chambre avec 1 lit deux personnes et 1 lit enfant. Possibilité d’ajouter un lit bébé. Courage à tous", propose une autre. On est impuissant Si les propositions sont nombreuses, peu de gens savent exactement comment intervenir. "Comment peut-on aider ?", "Quand on voit les vidéos, on est impuissant. Pauvres gens, on voudrait les aider", "J’espère de tous mon cœur qu’ils vont s’en sortir", peut-on lire dans les commentaires.

Les journalistes aussi Sur le terrain également, notre collègue Anne-Catherine Croufer met son micro de côté pour aider un habitant à sortir de chez lui grâce à une planche de paddle.

Inondations en Belgique : notre journaliste Anne-Catherine Croufer vient au secours d'habitants... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Difficile d’accéder aux victimes quand l’eau emporte tout. D’où la demande toute particulière de la commune de Chaudfontaine qui demande des bateaux à moteurs, de type Zodiac. Là encore, des citoyens sont prêts à aider.

L’entraide s’organise également entre communes. Les moins touchées proposent aux autres de mettre à disposition des moyens. Par exemple, la commune de Neupré a mis en place un local pour permettre d’y déposer les dons.

????Pour aider les communes bien plus en difficulté que nous à cause des intempéries, #Neupré met à disposition un local, rue Ry Chera 1 à Neuville, pour vous permettre d’y déposer vos dons.

➡️ce jeudi 15 de 10h30 à 12h

➡️ce vendredi 16 de 9 à 12h #inondations #Liege — Mathieu BIHET (@BIHETMathieu) July 15, 2021

À Stavelot, c’est le CPAS qui centralise les demandes. Le Centre d’aide sociale s’occupe de reloger les habitants dans le besoin et demande à ceux qui peuvent en accueillir de se manifester par téléphone.

Des secours venus de France À plus large échelle, nos voisins français dépêchent un hélicoptère ainsi que des sapeurs sauveteurs grâce au Mécanisme de protection civile de l’Union européenne, fait savoir le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin sur Twitter.

Dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union européenne, 40 sapeurs-sauveteurs de l’@uiisc1 sont partis en Belgique où plusieurs villes ont été touchées par de fortes inondations. Un hélicoptère avec un équipage de recherche aquatique est aussi engagé. https://t.co/wq4HMVb56Z — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 15, 2021

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, indique en effet avoir activé ce mécanisme européen pour faire face aux dégâts provoqués par les intempéries dans l'est du pays. Cela permet de faire appel aux autres pays pour des besoins spécifiques de soutien (en matériel, en personnel, etc.), et permet aussi de mobiliser "l'équipe européenne de soutien de la protection civile, par l'intermédiaire duquel la Belgique peut avoir recours à du matériel et à des secouristes supplémentaires", note le cabinet Verlinden.

Un renfort français plus que bienvenu pour les équipes belges déjà sur place. À Rochefort par exemple, l'armée est venue évacuer les habitants.

Inondations en Belgique: l'armée évacue les habitants à Rochefort - 15/07/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo