Solidarité en Belgique francophone : 16 millions de dons pour Cap48 et Viva For Life redistribués à 286 projets

Grâce aux plus de 8 millions de dons récoltés en 2020, l’opération CAP48 va financer 135 projets dans les secteurs du handicap et de l’aide à la jeunesse, a annoncé jeudi l’association au cours d’une conférence de presse en ligne.

CAP48 et Viva for life : Quelque 16 millions redistribués - 06/05/2021

CAP48 et Viva for life : Quelque 16 millions redistribués - 06/05/2021

CAP48 peut ainsi octroyer des financements à 111 associations via son appel à projets classique et à 24 autres via son crowdfunding "LabCAP48".

La majorité de ces projets favorisent l’inclusion des personnes en situation de handicap (84%) alors que les autres s’adressent à la jeunesse en difficulté (16%). Anne-Laure Macq, responsable communication et événements Cap48 à la RTBF, souligne que les dons entre reçus par les deux opérations de la RTBF ont été répartis de façon équitable entre les projets soutenus par Cap 48 et Viva for Life.

Concrètement, 44% des initiatives soutenues avec les dons 2020 ont trait à l’achat, l’aménagement ou la construction d’infrastructures pour améliorer la qualité de l’accueil et les conditions de vie, 34% au financement de ressources humaines et matérielles et 22% à l’acquisition de véhicules adaptés.

En parallèle, CAP48 soutient depuis 2008 des projets visant à donner les moyens et la visibilité nécessaires au déploiement d’actions en matière d’inclusion scolaire (École pour tous). L’association est également active depuis 2013 dans le domaine de la recherche médicale.