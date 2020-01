Soldes : quand les Français passent la frontière pour profiter des réductions chez nous

La période des soldes a démarré hier chez nous mais en France, les promotions ne commenceront que le 8 janvier. Résultat : de nombreux Français passent la frontière pour profiter des remises belges, de quoi évidemment ravir nos commerçants.

C’est le cas au centre commercial de Tournai, où on retrouve de nombreuses plaques d’immatriculations de nos voisins dans le parking. Au total, environ un tiers des clients du centre commercial sont français, et cette année, ils sont de plus en plus nombreux. "C’est quelque chose qui va crescendo, note Nelly Poignonnec, responsable marketing du shopping des Bastions de Tournai. Ils ont des habitudes de consommation qui, comme celles des Belges, sont en pleine évolution, et ça nous permet également à nous de leur faire découvrir notre beau pays."

Pour les commerçants, c’est tout bénéfice. Ça tombe bien, ils ont du stock à écouler. "Vu qu’on a tout le stock, ils préfèrent dépenser d’abord ici, explique Inès Dupont, vendeuse dans un magasin de vêtements pour homme. Espérons qu’ils aillent dépenser aussi en France, mais pour le moment, c’est bien pour moi."

Si les Français peuvent profiter de quelques jours de promotions supplémentaires en Belgique au début des soldes, les Belges pourront se rattraper. Car si en Belgique les soldes finissent le 31 janvier, en France, elles finiront quelques jours plus tard, le 4 février.