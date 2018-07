Soixante ans de l'aéroport de Bruxelles National: des souvenirs et des évolutions

C’est le 5 juillet 1958 que l’aéroport de Bruxelles-National voit le jour. Un aéroport devenu nécessaire pour accueillir l’afflux de touristes venus voir l’Expo universelle de 1958 dans la capitale. A l’époque, l’aéroport enregistre 55 000 vols, atterrissages et décollages, par an. "En 1958, on avait deux bâtiments avec des petites capacités. Aujourd’hui, on a beaucoup plus de bâtiments", explique Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport. "Quand j’ai commencé à voyager avec mes parents en Afrique, l’aéroport il était libre. On pouvait aller à une terrasse et voir les gens embarquer. On faisait des "coucou". C’était fascinant, c’était magnifique. On rencontrait un monde dont on avait rêvé et enfin, on arrivait dans ce monde", souligne Léon, 65 ans. Un souvenir que revient aussi chez Daniel, 68 ans. "J’ai un souvenir d’avoir vu descendre de l’avion un ami de mes parents qui revenait de Milan. On se faisait des grands signes. C’était agréable pour la personne, à la descente , elle avait un comité d’accueil".

Le Sky Hall a été conçu par les architectes belges Brunfaut, Bontinck et Moutschen - © Brussels Airport

Aujourd’hui, près de 238 000 vols sont comptabilisés chaque année à Brussels Airport. "En 1959, on comptait environ un million de passagers. Ça a pris un peu de temps avant de se développer. En 1993, on était à dix millions de passagers. En 1999, vingt millions. Cette année, on va atteindre les 25 millions de passagers, voire les dépasser", souligne la porte-parole de l’aéroport. Brussels Airport compte 76 compagnies, cargo et passagers, qui desservent 238 destinations. 650 avions atterrissent ou décollent du tarmac bruxellois. Beaucoup plus de magasins L’aéroport a bien évolué au niveau de son infrastructure, mais aussi au niveau des magasins et des restaurants. En 1958, on ne comptait qu’un petit magasin Duty Free et à peine de quoi se restaurer. "Dans le temps, il n’y avait rien, c’était simplement un sandwich, un souvenir qu’on pouvait trouver, le Manneken Pis. Il n’y avait pas grand-chose. C’était la campagne. Maintenant, il y a tous les magasins que vous pouvez imaginer", se souvient Bob, 80 ans.

Le premier magasin Duty Free de l'aéroport de Bruxelles National - © Brussels Airport

Aujourd’hui, on peut retrouver une trentaine d’établissements Horeca et plusieurs dizaines de magasins au sein de l’aéroport. "Vous pouvez trouver une infirmerie ou un centre médical, mais vous pouvez aussi retrouver des magasins pour tous les goûts. Des lunettes de soleil, des accessoires, des livres. Il y aussi un point poste. Tout ce qui est mobilité avec le train, le train prochainement", indique Nathalie Pierard. Brussels Airport est devenu un poumon économique Et dans l’aéroport, on retrouve aussi des spécialités belges : des bières et évidemment du chocolat. Et les touristes en sont fous. A tel point que c’est à Brussels Airport qu’on vend le plus de chocolat au monde : 800 tonnes chaque année, soit un kilo et demi à la minute. "Un client nous a récemment acheté 50 boites de chocolat, c’est l’équivalent de 1500 euros. C’était pour ses collègues", explique Nisserine Bouti, vendeuse. Quant aux tablettes de chocolat, on en vend 551 000 pièces par an.

C'est à Brussels Airport qu'on vend le plus de chocolat au monde - © C. Dath

33% des revenus de Brussels Airport, soit environ 30 millions d’euros, proviennent des établissements Horeca. En 60 ans, l’aéroport de Bruxelles est devenu un véritable poumon économique qui génère 20 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects.